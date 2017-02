TPO - Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo Ngô Thị Thùy Linh vì hành vi đánh học sinh.

Trường mầm non Thanh Xuân Nam, thanh phố Thanh Hóa.

Sáng 10/2, Ban giám hiệu trường mầm non Thanh Xuân Nam, thành phố Thanh Hóa đã có quyết định đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo Ngô Thị Thùy Linh (SN 1989, giáo viên của nhà trường) để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Theo tường trình của cô giáo Ngô Thị Thùy Linh (trú tại số 133 Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) vào khoảng 16h ngày 9/2, do nóng giận cô đã dùng đũa đánh vào 2 bên đùi bé Phạm Thu Phương (SN 2014) 7 cái tại khu vệ sinh trong lớp học.

Vào khoảng 16h40 phút cùng ngày, bà nội cháu Phương đến đón cháu về. Trên đường về, cháu Phương kêu đau chân. Khi thay quần áo cho cháu, bà nội phát hiện trên đùi Phương có nhiều vết lằn thâm. Gia đình cháu Phương sau đó đã báo cáo sự việc với nhà trường và cơ quan chức năng .

Trước sự việc trên, Ban giám hiệu nhà trường đã tiến hành kiểm điểm và đình chỉ công tác đối với cô giáo Ngô Thị Thùy Linh.