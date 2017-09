Đưa chương trình kỹ năng thế kỷ 21 vào đào tạo từ năm học mới

Cùng với trường PTLC Vinschool Times City, cơ sở Vinschool Gardenia (Mỹ Đình, Hà Nội) và Vinschool Central Park (TP.HCM) cũng háo hức đón mùa khai giảng đầu tiên. Trong năm học 2017 - 2018, Hệ thống Vinschool đang hướng tới các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo mô hình của hiệp hội các trường quốc tế CIS với việc trở thành một trong ba trường học tại Việt Nam là trường Microsoft Showcase School ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy và học; đồng thời chuẩn hóa chất lượng giáo viên theo chương trình đào tạo Hiệu trưởng và Giáo viên Tinh hoa của trường Đại học Waikato New Zealand, top 2% các các trường đại học tốt nhất thế giới.

Sau thành công khi đưa chương trình Giáo dục Mầm non quốc tế IPC của Hoa Kỳ vào giảng dạy ở khối Mầm non, bắt đầu từ năm học 2017-2018, Vinschool chính thức triển khai hệ Song ngữ Quốc tế Cambridge, giúp học sinh sau khi hoàn thành chương trình THPT có đủ khả năng theo học tại các trường đại học quốc tế, có nhiều lợi thế khi đi du học trên toàn thế giới.

Với định hướng “thay đổi cách tiếp cận trong giáo dục” mà Vinschool luôn theo đuổi từ khi ra đời đến nay, từ năm học 2017-2018, Vinschool cũng trở thành cơ sở giáo dục đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đưa chương trình “Kỹ năng thế kỷ 21” vào giảng dạy chính khóa, với bộ giáo trình song ngữ lần đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam.

Chương trình do Tiến sỹ Lance G. King - chuyên gia hàng đầu thế giới về đào tạo kỹ năng cho học sinh - xây dựng (The Art of Learning) hiện đang được giảng dạy tại 4.655 trường thuộc hệ thống IB (các trường tú tài Quốc tế - International Baccalaureate) ở hơn 160 quốc gia.

Dựa trên các chương trình đã được áp dụng thành công trên thế giới, Tiến sỹ Lance G. King cùng các chuyên gia chương trình của Vinschool đã phát triển một bộ giáo trình song ngữ dành riêng cho học sinh Vinschool với tên gọi “Cẩm nang Vinser: Kỹ năng Học tập để Thành công”. Tại Việt Nam, Vinschool là cơ sở giáo dục duy nhất giữ bản quyền bộ giáo trình đặc biệt này.

Nghiêm Huê