Thấy con nhem nhuốc và kêu đói nên tôi đưa con về nhà tôi rửa mặt mũi và cho con ăn bát cơm. Ăn xong, chồng tôi giục tôi đưa con về nhà kẻo mọi người mong. Tôi đưa con về thì nhà con đang nháo nhác đi tìm con. Nhìn thấy ông ngoại, con chạy lại ôm chặt lấy ông”.



Cũng trong ngày 28/3, phóng viên đã gặp gỡ một nhân viên bảo vệ tại trường Mầm non Hương Sơn.

Vị này cho biết: “Hiện nay toàn xã Hương Sơn 6 điểm trường thì trường mầm non Yến Vĩ là một trong số 6 điểm trường mà các bảo vệ có nhiệm vụ trông coi.



Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ là trông coi phía ngoài sân, cổng và kiểm tra các lớp học mỗi khi hết giờ. Theo quy định chúng tôi phải có mặt 24/24 nhưng chỉ 4 nhân viên bảo vệ nên không thể trông hết được 6 điểm trường.



Về sự việc cháu B.Y, hôm ấy trước khi ra về, chúng tôi có đi kiểm tra các phòng học. Việc học sinh về hay ở là do các cô giáo phải có trách nhiệm tới khi hết học sinh.



Vấn đề cháu bé có bị nhốt trong nhà vệ sinh hay không thì chỉ lương tâm các cô và cháu bé mới biết”.