TPO - Hôm nay, ngày 2/3, Bộ Công an đã công bố Những điều cần biết về tuyển sinh CAND 2017 với tổng số 1.500 chỉ tiêu vào 7 trường đại học thuộc khối này. So với 3.200 chỉ tiêu năm 2016, năm 2017 đã giảm hơn một nửa.

Một điểm mới nữa của khối trường công an, đó là năm nay không tuyển sinh khối C00 (Văn, Sử, Địa). Nguyên nhân được lãnh đạo Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết năm nay có nhiều phương thức thi mới, các trường CAND được giao rất ít chỉ tiêu nên cũng muốn làm gọn lại tổ hợp xét tuyển; việc đổi mới thi cũng theo lộ trình và giảm một tổ hợp thi để giải quyết bài toán chỉ tiêu.

Tuy nhiên, năm nay sẽ có thêm tổ hợp C03 gồm các môn: Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử để xét tuyển vào ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, ngành Luật (thay khối C00).

Cũng theo lý giải của lãnh đạo Cục Đào tạo, lộ trình đổi mới thi của Bộ GD&ĐT chủ trương cũng thu gọn tổ hợp xét tuyển. Chỉ tiêu giảm mạnh so với năm 2016 nên thí sinh đăng ký dự thi vào các trường CAND phải cân nhắc thật kỹ.

Được biết, từ năm 2014, Bộ Công an đã có công văn gửi Công an các tỉnh, thành phố, các học viện, trường đại học CAND trong đó nêu chủ trương: Từ năm 2016, xét tuyển vào các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, Luật, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước gồm có 2 khối: D1 (Toán, Văn, Anh) và khối tự chọn (Toán, Văn và 1 môn tự chọn).

Một điểm mới nữa là năm nay, thí sinh xét tuyển khối A00 (Toán, Hóa, Sinh) chỉ có thể đăng ký xét tuyển duy nhất một trường là ĐH Phòng cháy chữa cháy.

Đối với hệ CĐ, trung cấp, khối ngành công an năm nay chỉ xét tuyển đối tượng là Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ đợt 1/2015 (ra quân đợt 1/2018)

Thí sinh có thể tra thông tin cụ thể từng trường tại đây

Các trường công an, quân đội sức hút quá lớn

Tại ngày hội tư vấn xét tuyển và hướng nghiệp vừa qua được tổ chức tại ĐH Bách khoa Hà Nội, rất nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm đến xét tuyển khối ngành công an, quân đội.

Vấn đề được thí sinh quan tâm nhất của hai khối ngành đặc thù này là quy trình sơ tuyển và đăng ký xét tuyển. Một thí sinh băn khoăn không biết khối trường quân đội có được điều chỉnh nguyện vọng từ trường ĐH quân sự này sang trường ĐH quân sự khác không?

Về vấn đề này, ông Vũ Xuân Tiến, Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng cho biết, theo quy định của Bộ quốc phòng, thí sinh phải tham gia sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng cao nhất (NV1) vào một trường nào đó.

Vì vậy, trong thời gian được điều chỉnh NV mà Bộ GD&ĐT quy định, thí sinh không được phép điều chỉnh từ hệ quân sự của trường ĐH này sang xét tuyển tại hệ quân sự của trường ĐH khác.

“Nhưng các em hoàn toàn có thể chuyển từ trường ĐH quân sự sang trường ĐH dân sự hoặc hệ dân sự trong bất kỳ trường ĐH quân sự nào em thấy thích” - ông Tiến cho hay.

Đối với khối trường công an, thí sinh quan tâm đến chỉ tiêu vào các trường cũng như hướng dẫn tuyển sinh. Thiếu Tá Bùi Thành Đạt, Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, năm 2017, lần đầu tiên các trường của ngành không tuyển sinh khối C0 (Sử, Văn, Địa) mà tuyển khối C3 (Toán, Văn, Sử).

Vì vậy, với những thí sinh đạt giải quốc gia, các em sẽ được cộng điểm khuyến khích khi tham gia xét tuyển. Tuy nhiên, một vấn đề nữa mà thí sinh rất quan tâm là chỉ tiêu nữ đối với các trường công an. Ông Bùi Thành Đạt cho hay, chỉ tiêu nữ tùy từng trường, từng ngành nhưng quy định không quá 10% chỉ tiêu.

Đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cũng khẳng định, thời gian sơ tuyển vào các trường của ngành bắt đầu từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4. Thí sinh đăng ký sơ tuyển tại công an hoặc ban chỉ huy quân sự cấp quận, huyện, tỉnh thành phố.

Một điều đặc biệt lưu ý của lãnh đạo hai Bộ đối với thí sinh năm nay đó là chỉ được sơ tuyển vào các trường công an hoặc trường quân đội. Không thể đăng ký sơ tuyển cả hai khối trường này.