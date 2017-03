Trong 3 ngày liên tiếp từ 21 – 23/03/2017, tại trung tâm 444 Nguyễn Chí Thanh, Quận 10, Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) và Nhà Xuất Bản Đại Học Oxford (Oxford University Press - OUP) đã tổ chức khóa đào tạo OTA chuyên sâu với chủ đề “Teaching English to Adults” cho 35 giáo viên VUS phụ trách chương trình tiếng Anh dành cho người lớn, nâng tổng số giáo viên VUS nhận chứng chỉ OTA lên 385 thầy cô sau 11 lần tổ chức.

Hội thảo Oxford Teachers’ Academy (OTA) là một hoạt động tổ chức hai lần mỗi năm nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa VUS và OUP, thuộc chương trình “Oxford Quality Program” mà VUS ký độc quyền với OUP tại Đông Nam Á, nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên VUS. Đây là lần thứ 11 VUS phối hợp cùng OUP để tổ chức cho giáo viên VUS tham gia khóa đào tạo.

Tại hội thảo “Dạy tiếng Anh cho Học viên người lớn” này, 35 giáo viên nước ngoài và Việt Nam của VUS đã được bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động và quản lý lớp học dành cho học viên người lớn; cách dạy ngữ pháp, từ vựng và luyện 4 kỹ năng ngôn ngữ cũng như cách sửa lỗi nói và phát âm hiệu quả cho đối tượng học viên này. Để nhận được chứng chỉ OTA, ngoài việc tham gia đầy đủ 100% các buổi học, các giáo viên còn phải viết các bài thu hoạch và được chấm điểm bởi những giáo sư trực thuộc khoa “Continuing Education” của Đại học Oxford.

Đánh giá về các giáo viên VUS tham dự vào khóa học, thầy Gareth Davies, chuyên huấn luyện giáo viên đồng thời là một trong tác giả viết bộ giáo trình Solutions của NXB Oxford nhận xét: “Các giáo viên VUS tham gia khóa học rất năng động và thái độ học nghiêm túc. Họ hòa đồng làm việc với nhau, tích cực trong các hoạt động. Cuối mỗi buổi học, tất cả đều viết bài thu hoạch và nêu nhiều ý kiến sáng tạo cho các bài dạy mẫu đội nhóm. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam dạy và nhóm giáo viên VUS thật sự làm tôi rất hài lòng.”

“Short courses, lasting results” (khóa học ngắn hạn mà kết quả dài hạn) là nhận xét từ các giáo viên VUS khi tham gia khóa đào tạo. Cô Abigail Rogers, giáo viên Chương trình Interactive English của VUS, tâm đắc nhất về phương pháp rèn luyện kỹ năng nói cho học viên “Dạy kỹ năng nói không phải chỉ để sửa lỗi nói hay cách phát âm sai của học trò mà quan trọng là giáo viên còn cần phải chú trọng đến cách sửa như thế nào để học viên vượt qua được tâm lý e ngại khi nói sai và cảm thấy được động viên, khuyến khích và tự tin nói cho dù có nói sai vì chúng ta cũng học từ những lỗi sai của mình để dần hoàn thiện kỹ năng ngôn ngữ hơn.”

Là đơn vị hàng đầu về đào tạo Anh ngữ, hiện thu hút gần 1.500 giáo viên nước ngoài và Việt Nam cùng trợ giảng với 45% là Thạc sĩ, Tiến sĩ, VUS xác định một trong những định hướng quan trọng là không ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên và bắt kịp những xu hướng và công nghệ giảng dạy Anh ngữ tiên tiến nhất trên thế giới. Vì thế, bên cạnh được tham dự các khóa đào tạo OTA hằng năm, đội ngũ giáo viên VUS còn được cố vấn về chuyên môn bởi các chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu thế giới từ CUNY (The City University of New York), đối tác chiến lược 20 năm của VUS. Chính vì vậy, học viên VUS sẽ được cảm nhận trải nghiệm học tập tuyệt vời với đội ngũ giáo viên ưu tú, chuyên nghiệp và tận tâm của VUS, từ đó tạo ra những kỳ tích vượt trội cho bản thân.

Ngày 16/03/2017 vừa qua, VUS đã khai trương trung tâm thứ 18 tại 961 Hậu Giang, Quận 6, TP.HCM và dành những bộ quà tặng độc đáo cho học viên đăng ký học tại trung tâm mới trong tháng 3. Gọi (08) 7308 3333 hoặc để lại thông tin để nhận tư vấn.

