Theo phản ánh của các phụ huynh Đ.T.M.; L.T.Đ.; P.V.Đ.; Đ.V.M.; C.T.T., cách đây hơn 3 tháng, cháu Đ.T.T. (học lớp 4) đi học về khóc mãi không nín. Gia đình gặng hỏi nhiều lần cháu mới nói, buổi sáng khi cháu đang chơi ở bãi cát trong trường thì bị ông bảo vệ trường là D.V.H. ôm lấy, thơm vào má và lấy tay sờ mó khắp người. Sợ quá, cháu T. cắn vào tay ông H. thì ông này mới bỏ cháu ra.

Còn cháu P.T.T.P. kể lại, năm ngoái khi học lớp 3, cháu bị 2 lần bị ông D.V.H. ôm hôn, sờ mó; có lần cháu đến lớp sớm, gặp ông H. đang mở cửa phòng học, còn bị ông này dùng tay sờ vào vùng kín.



Theo các phụ huynh, còn rất nhiều học sinh trong trường bị ông H. có hành vi dâm ô nhưng các cháu nhỏ dại nên không dám lên tiếng.



Những người đứng đơn cho biết, sau khi đơn tố cáo được gửi đến cơ quan chức năng, gia đình ông D.V.H. đã đến nhà các cháu xin lỗi và có chút quà để bồi dưỡng tinh thần cho các cháu, nhưng các gia đình đều không nhận và chỉ mong muốn sự việc được đưa ra ánh sáng.



Phụ huynh C.T.T. cho biết: “Chúng tôi mong các cơ quan chức năng xử lý việc này đến nơi đến chốn, đúng người đúng tội, cần phải xử lý thật nghiêm minh với những trường hợp xâm hại đến trẻ em như thế này”.



Trao đổi về sự việc trên, ông Chu Đức Khải, Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa cho biết, phía xã và Công an xã đã nhận được phản ánh của phụ huynh. Công an huyện Kim Bảng đang điều tra làm rõ sự việc.



Thầy Phạm Quốc Đạt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, phía nhà trường đã nắm bắt được thông tin, hiện nhà trường đã nhắc nhở các giáo viên nắm bắt tình hình tâm lý, học tập trong các lớp tránh để ảnh hưởng tâm lý đến các cháu. Nhà trường đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, không bao che hay dung túng.



Trung tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng cho biết, sự việc này Công an huyện đã nắm được thông tin, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang tích cực điều tra làm rõ và cũng xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên. Sau khi có kết quả điều tra, Công an huyện Kim Bảng sẽ thông báo đến cho các cơ quan báo chí.