TPO - Sáng 19/3, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Hội sinh viên TPHCM phối hợp Hội đồng Đội TP. HCM tổ chức Ngày hội học sinh sinh viên với ngoại ngữ - English Camp 2017.

Học sinh tìm hiểu các chương trình học tập tiếng Anh tại các trung tâm, trường học.

Ngày hội English Camp 2017 mở rộng dành cho các em học sinh từ cấp 2 đến sinh viên các trường đại học - cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Với chủ đề “FLY - Until you spread your wings, you don’t know how far you can fly”, ngày hội hướng đến phục vụ nhu cầu giao lưu Anh ngữ, góp phần nâng cao kỹ năng tiếng Anh, khám phá môi trường học tập quốc tế.

Tham gia ngày hội, học sinh sinh viên có dịp trải nghiệm nhiều không gian Anh ngữ thú vị trong một môi trường tương tác hoàn toàn bằng tiếng Anh; cùng hoàn thành các thử thách để sở hữu “Passport Công dân toàn cầu”, với những sân chơi, gồm: khu vực “Làm bạn với tiếng Anh”; thi hùng biện tiếng Anh; tìm hiểu công trình, địa điểm, món ăn, lễ hội nổi tiếng Việt Nam bằng tiếng Anh; trò chuyện cùng chuyên gia quốc tế; liên hoan Câu lạc bộ Anh ngữ toàn thành; tìm hiểu âm nhạc, điện ảnh, thực tế ảo với tiếng Anh...

Ngày hội dự kiến thu hút trên 10.000 học sinh sinh viên tham dự và tương tác.