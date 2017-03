Hiệu trưởng trường Mầm non xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 25/3 đến ngày 8/4/2017, do bạo hành tinh thần bé 5 tuổi.

Trường Mầm non xã Xuân Giao

Chiều 24/3, huyện ủy Bảo Thắng tổ chức họp xử lý vụ việc bạo hành tinh thần trẻ nhỏ xảy ra tại Trường Mầm non xã Xuân Giao.



Theo đó, Huyện ủy Bảo Thắng giao UBND huyện ra Quyết định số 660/QĐ-UBND, ngày 24/3 về việc tạm đình chỉ công tác đối với bà Vũ Thị Hằng, Hiệu trưởng trường Mầm non xã Xuân Giao, từ ngày 25/3 đến ngày 8/4/2017 và ra Thông báo về việc giao cho bà Hoàng Thị Bích Phượng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách Trường Mầm non xã Xuân Giao trong thời gian bà Hằng bị tạm đình chỉ công tác.



Về sự việc xảy ra tại Trường Mầm non xã Xuân Giao, bà Dương Bích Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ngày 24/3, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo gửi UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự việc này.



Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Xuân Giao - bà Vũ Thị Hằng, khi thấy 2 cô giáo là cấp dưới của mình dọa đưa trẻ vào máy vặt lông gà tại bếp ăn của nhà trường, không những không can ngăn hành vi mà còn thực hiện lại động tác này với cháu N.G.H (5 tuổi).

Sự việc bị bố cháu Huy là anh Nguyễn Văn Nam phát hiện và ghi lại hình ảnh.



Cũng theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, qua quan sát, sức khỏe, tâm lý và các hoạt động khác của cháu Huy vẫn đang bình thường, nhà trường sẽ đưa cháu đi giám định sức khỏe để đưa ra các kết luận chính xác nhất.