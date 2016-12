Học sinh lớp 11 tại Lâm Đồng có dịp thể hiện suy nghĩ về câu nói của 4 cô giáo cứu 13 học sinh mầm non khỏi lũ dữ tại Phú Yên ngày 13/12 vừa qua.

Lời tâm sự “Thà cô chết chứ không để trò chết” của các giáo viên trường Mầm non An Hiệp (huyện Tuy An, Phú Yên) đã xuất hiện trong đề thi học kỳ môn Ngữ văn lớp 11 của trường THPT Lộc Phát (thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Đề thi yêu cầu học sinh viết đoạn văn (khoảng 100 chữ) trình bày suy nghĩ về tâm sự nói trên của 4 cô giáo trường mẫu giáo An Hiệp.

Đề thi học kỳ môn Ngữ Văn lớp 11 được trường THPT Lộc Phát, Lâm Đồng đăng tải trên trang web của trường. Ảnh chụp màn hình.

Câu hỏi này được đánh giá mang tính nhân văn cao, tạo cho học sinh hiểu được cấu trúc của đoạn văn nghị luận. Qua đó, các em có dịp thể hiện nhận định và đánh giá của bản thân về hành động dũng cảm, yêu thương học trò của 4 cô giáo mầm non.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 12h30 ngày 13/12, lũ lớn từ trên núi ập về gây ngập sân trường Mầm non xã An Hiệp, huyện Tuy An.

Cô giáo Võ Thị Thu Sương - Hiệu trưởng trường Mầm non Mỹ Phú 2 - cùng cô Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Hòa và hai giáo viên Thái Thị Tuyết Hồng, Lê Thị Kim Hằng nhanh chóng thông báo phụ huynh đến đón học sinh. Tuy nhiên, chỉ 20 phụ huynh đến sớm đón kịp các cháu. 15 cháu cùng 4 cô bị mắc kẹt trong nước lũ cao hơn 1,5 m.

Trước tình thế nguy nan, 4 cô giáo mầm non ngâm mình trong nước lũ, đưa các học trò lên nóc tủ. Số cháu còn lại, các cô cho đứng trên vai, đu bám vào cửa sổ. Có cháu sợ hãi rớt xuống nước, cô giáo lại ngụp lặn vớt lên.

Các cô giáo cùng 15 học trò ngâm mình trong nước suốt gần 2 tiếng, khản giọng kêu cứu trong lũ dữ.

Đến 14h cùng ngày, lực lượng cứu hộ cùng người dân mới tiếp cận được hiện trường, chuyển 15 trẻ nhỏ và giáo viên đến nơi an toàn.

Cô giáo Thái Thị Tuyết Hồng chưa nguôi ám ảnh cảnh tượng bốn cô giáo cùng 15 cháu học sinh đu cửa sổ chống chọi với lũ dữ chờ cứu hộ. Ảnh: Minh Hoàng.

Sáng 17/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen bốn cô giáo mầm non nói trên.

"Thật cảm động trước suy nghĩ của các cô giáo: 'thà cô chết chứ không để trò chết'. Thay mặt Chính phủ, tôi gửi lời biểu dương, khen ngợi các cô giáo trường Mầm non xã An Hiệp và người dân địa phương đã tham gia cứu giúp các cháu", trích thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.