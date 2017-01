TPO - Chiều 11/1, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo đại học chất lượng cao khóa I, năm học 2016-2017 với 35 sinh viên ưu tú xuất sắc được tuyển chọn trong số sinh viên trúng tuyển vào các ngành Nghiệp vụ An ninh năm 2016.

Dự lễ khai giảng có Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các Học viện, trường CAND.

Lớp đại học chính quy CLC đầu tiên ngành Trinh sát có 35 sinh viên ưu tú

Các sinh viên lớp đại học CLC ngành Trinh sát an ninh sẽ được đào tạo theo chương trình đào tạo và thực hiện chuẩn đầu ra cao hơn so với đào tạo đại trà, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ.

Theo đó, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu bậc 4/6 (khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) khi bước vào năm học thứ hai.

Các sinh viên sẽ được trang bị kiến thức mang tính hội nhập quốc tế với 11 học phần tương ứng 23 tín chỉ (như Luật Quốc tế, Tội phạm học, Phòng chống khủng bố, An ninh mạng...) được biên soạn, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá bằng tiếng Anh theo giáo trình, tài liệu của các nước tiên tiến trên thế giới.

Các sinh viên phải thành thạo 3 chuyên ngành Trinh sát an ninh gồm trinh sát chống gián điệp, trinh sát bảo vệ an ninh xã hội và trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ.

Trung tướng Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân chia sẻ tại lễ khai giảng

Chia sẻ tại buổi lễ khai giảng, Trung tướng Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân bày tỏ niềm tin và mong mỏi với một lứa học viên trinh sát chất lượng cao trong tương lai với những tiêu chuẩn đầu vào khắt khe. Đồng thời, nhấn mạnh lớp học này sẽ không "vào bao nhiêu ra bấy nhiêu" mà liên tục có sự sàng lọc để các học viên phải không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện nhằm đạt được kết quả cao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao những nỗ lực của Học viện ANND trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở lớp đào tạo lớp CLC đầu tiên trong chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm học 2016-2017.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: “Việc Học viện ANND lựa chọn ngành Trinh sát an ninh để đào tạo lớp Trinh sát an ninh CLC là phù hợp với nhu cầu thực tế, bám sát tinh thần của Hội nghị Công an Trung ương trong việc đào tạo nguồn nhân lực CLC cho lực lượng nói riêng, sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia nói chung”.

Để việc đào tạo đạt chất lượng, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng yêu cầu, Học viện ANND cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt, từ giáo viên, cán bộ quản lý cho đến chương trình học. Đối với các sinh viên lớp CLC khóa đầu tiên, cần phải rèn luyện ý chí vượt khó, không ngừng cố gắng vươn lên; chấp hành tốt các quy định của Học viện, của chương trình đào tạo.