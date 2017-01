Tập đoàn Giáo dục quốc tế Atlantic (Atlantic Group) vừa chính thức khai trương Atlantic English Academy (AGedu) tại 33 Lạc Trung, Hà Nội, với mong muốn đem tới cho khách hàng và các em học sinh môi trường giáo dục tiên tiến đạt chuẩn 5* quốc tế lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam.

Với vai trò là người tiên phong, Atlantic Group cam kết mang đến cho các học viên Việt Nam hệ thống Anh ngữ đạt chuẩn 5* với Giảng viên 5*: Đội ngũ giảng viên của AGedu là những thầy đến từ Anh, Mỹ, tận tâm với nghề, có nghiệp vụ sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 3 năm tại nước ngoài, được đào tạo bài bản và có các chứng chỉ quốc tế như CELTA/TESOL/TESL/TEFL hoặc có bằng Master về giáo dục đào tạo; Phương pháp 5*: Giáo trình được giảng dạy bởi những phương pháp hiện đại, áp dụng triệt để công nghệ cao như Active Learning, E-learning, chương trình học kết hợp online-offline, tích hợp với Ipad, Laptop, Smart phone…; Cơ sở vật chất 5*: AGedu với tổng diện tích mặt sàn hơn 1.400m2 được thiết kế và xây dựng vô cùng tiện nghi và sang trọng, trở thành một trong những trung tâm Anh ngữ hiện đại bậc nhất tại Việt Nam hiện nay; Dịch vụ 5*: Đến với AGedu, các học viên sẽ được trải nghiệm chất lượng dịch vụ 5* đẳng cấp như dịch vụ đưa đón an toàn, dịch vụ cung cấp các bữa ăn đủ chất ngay tại Sky Garden…; Công nghệ 5*: Tại AGedu, nội dung học sẽ hoàn toàn được số hóa. Toàn bộ hệ thống các lớp học được tích hợp công nghệ hiện đại từ Hoa Kỳ (AGedu Smart class) giúp học viên và giảng viên có thể tương tác hai chiều bằng Smart Board và Tablet. Học viên sau khi tham gia các khóa học tại AGedu, ngoài khả năng Anh ngữ được nâng cao, còn có thể học hỏi và trau dồi thêm các kỹ năng mềm khác, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các em khi học tại trường và sau này là hành trang du học và làm việc trong tương lai.

Theo kế hoạch, trong năm 2017 một trung tâm nữa sẽ đi vào hoạt động ở Hoàng Ngân, Cầu Giấy, HN, 8 trung tâm sẽ được mở từ nay đến năm 2020 và đây cũng là cam kết phát triển bền vững của AGedu đối với học viên và phụ huynh.

Cũng trong tháng 1/2017, Atlantic English Academy và tập đoàn giáo dục Soshi trao 32 suất học bổng IELTS BE THE BEST trị giá 660 triệu đồng tới những học sinh xuất sắc của khối các trường chuyên THCS, THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương trình học bổng IELTS BE THE BEST là chương trình học bổng thường niên AGedu dành trao tặng cho những học sinh xuất sắc khối THCS, THPT, đây cũng là một trong những hoạt động của Quỹ AGedu hướng tới cộng đồng với tổng kinh phí hoạt động lên tới 2.2 triệu USD trong 10 năm tới và đây cũng là cam kết của tập đoàn giáo dục Atlantic với cộng đồng, đặc biệt là các tài năng trẻ.