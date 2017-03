TP - Hôm qua, 21/3, các thí sinh tham gia khảo sát của Hà Nội dự thi hai bài thi là tổ hợp Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ.

Kết thúc bài thi tổ hợp buổi sáng, thí sinh cho biết có một câu trong đề thi môn Hóa bị lỗi đã được giám thị nhắc nhở bỏ từ đầu. Trước đó, đề thi môn Toán cũng có một câu hỏi không có đáp án đúng.

Sau khi kết thúc thời gian làm bài môn Toán theo phản ánh của rất nhiều học sinh và giáo viên, trong đề thi thử môn Toán có câu số 37 trong mã đề 015 không có đáp án nào đúng trong cả 4 đáp án được đưa ra. Trước phản ánh này, ông Phạm Hữu Hoan, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết trong đề thi môn Toán của đợt khảo sát này có một câu hỏi mà cả 4 đáp án trả lời không có đáp án nào đúng. Sai sót này là ở khâu kỹ thuật làm đề. “Thay mặt ban đề thi, chúng tôi xin nhận trách nhiệm cùng trách nhiệm cá nhân, và sẽ có giải trình với Ban Giám đốc” – ông Hoan nói. Với câu hỏi có sai sót này, ông Hoan cho biết sau khi chuyển đáp án cho các cụm chấm, sẽ có phương án cụ thể. Còn thực hiện như thế nào thì sẽ xin ý kiến Ban Giám đốc. Nhưng với vai trò của phòng Phổ thông, ông Hoan cho hay, sẽ tham mưu với Ban Giám đốc, rằng tất cả các thí sinh đều được tính điểm ở câu hỏi này.

Còn buổi sáng qua, kết thúc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, thí sinh cho biết đề thi môn Hóa học có sai sót khi ở câu số 62 đề số 3, phương án C không có nội dung gì. Ông Phạm Hữu Hoan cho hay ở đề thi môn Hóa học, do lỗi kĩ thuật khi đảo đề nên ở câu 62, phương án C bị đè lên khiến không có nội dung. Tuy nhiên, trong 24 thí sinh thuộc 24 mã đề, chỉ có một thí sinh gặp phải sai sót này. Ngay trong đầu giờ sáng 21/3, khi chưa bắt đầu môn thi, Sở GD&ĐT đã phát hiện ra sai sót và đã báo cho toàn bộ các hội đồng thi nhắc nhở thí sinh không chọn đáp án C ở câu hỏi này. Nhưng thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên dạy Hóa của trung tâm hocmai.vn cho biết thêm ở mã đề 19, câu số 76 kiến thức về phản ứng tạo phức với FeCl3 của anilin là không có trong chương trình.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Hữu Hoan khẳng định sau khi nhận được thông tin phản ánh, đã trao đổi lại với Tổ ra đề Hóa và Tổ ra đề khẳng định kiến thức đó nằm trong chương trình lớp 10 và lớp 12. Còn Vũ Khắc Ngọc khẳng định đã xem SGK và đó là kiến thức không có trong chương trình. Tuy nhiên, một giáo viên dạy chuyên hóa của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định khẳng định có trong chương trình học vì dựa vào môi trường axit và bazơ.

Từ những sai sót của đề thi, ông Phạm Hữu Hoan cho biết sẽ đưa ra một số điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong thời gian sắp tới.