TPO - Giáo viên mầm non có những đặc thù, đòi hỏi phẩm chất, năng lực chuyên biệt. Vì thế không phải cứ giáo viên dôi dư là chuyển xuống dạy trẻ mầm non.

Ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non

Trong cuộc họp báo tại Bộ GD&ĐT chiều 24/3, trước thực trạng một số địa phương xuất hiện tình trạng điều chuyển giáo viên phổ thông dôi dư chỉ được bồi dưỡng trong thời gian ngắn xuống dạy bậc học mầm non, ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non khẳng định không phải tất cả giáo viên dôi dư đều được điều chuyển dạy học mầm non.

Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các địa phương dừng ngay việc điều chuyển giáo viên phổ thông dôi dư xuống dạy bậc học mầm non khi chưa qua đào tạo. Cụ thể như trường hợp của tỉnh Thanh Hóa.

Theo ông Minh, giáo viên mầm non có những đặc thù, đòi hỏi phẩm chất, năng lực chuyên biệt. Với tính chất công việc đặc thù, phải luôn thường trực bên trẻ, nếu xao nhãng các cháu dễ bị tai nạn, thương tích, nên đòi hỏi tính tự nguyện của người giáo viên.

“Tuy nhiên, điều kiện ở địa phương rất đa dạng. Nên điều chuyển thế nào để đảm bảo công bằng, thỏa đáng là từ địa phương. Bộ GD&ĐT chỉ đặt ra yêu cầu, tiêu chuẩn; địa phương có trách nhiệm thực hiện tiêu chuẩn, yêu cầu đó. Bộ GD&ĐT kiểm tra, giám sát, yêu cầu địa phương thực hiện đúng”- ông Minh cho biết.

Chính thức ban hành chương trình đào tạo văn bằng 2 cho giáo viên mầm non Bộ GD&ĐT khẳng định, tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở một số địa phương trước hết là do các địa phương này tuyển dụng giáo viên chưa hợp lý. Để tăng cường đội ngũ giáo viên mầm non cho các địa phương, có nhiều giải pháp, trong đó có thể đào tạo văn bằng 2 sư phạm mầm non cho những người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo sư phạm bậc phổ thông. Bộ GD&ĐT đã giao cho Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chủ trì, phối hợp với các trường sư phạm khác nghiên cứu, khảo sát kỹ để xây dựng luận cứ khoa học và thực tiễn của chương trình đào tạo văn bằng 2 sư phạm mầm non. Sau một thời gian khẩn trương triển khai, mới đây, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã chính thức ban hành chương trình đào tạo văn bằng 2 cho giáo viên mầm non để thống nhất đào tạo trong toàn quốc.