TPO - Liên quan đến việc phụ huynh cháu bé 4 tuổi “tố” cô giáo dạy mầm non Trường mầm non tư thục K. (quận Lê Chân, Hải Phòng) bạo hành trẻ, ngày 23/2, ông Phạm Tiến Du, Chủ tịch UBND quận Lê Chân cho biết, Công an quận này đã vào cuộc làm rõ.

Người phụ nữ được cho là hiệu phó tỏ thái độ không hợp tác với gia đình cháu bé. Nguồn: Facebook H.H Theo ông Du, quận Lê Chân đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT, Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội cùng vào cuộc xác minh. Hiện Trường mầm non K. đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô giáo bị “tố” dội nước vào đầu học sinh mầm non để tường trình sự việc. Trước đó, trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin được cho là của một phụ huynh cháu bé 4 tuổi học tại trường mầm non K. chia sẻ. Cụ thể, chị H.H. cho biết 17/2, con chị đi học về có chỉ vào bộ quần áo bẩn và nói cháu ngủ trưa bị tè dầm bị cô dội nước lên đầu. Hôm sau, chị H. đưa con tới trường hỏi rõ sự việc nhưng do hôm đó là thứ bảy nên trường hẹn trả lời sau. Đến 21/2, chị H. làm việc với trường nhưng trường chưa có câu trả lời thoả đáng, thậm chí cô Hiệu phó có tên K.A. còn có thái độ thách thức, đe doạ. Những lời đe doạ của cô Hiệu phó đã bị gia đình cháu bé quay clip, chia sẻ lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Cụ thể, theo clip này, cô hiệu phó đe doạ sẽ kiện gia đình cháu bé về hành vi vu khống vì “các vị không có bằng chứng”. Clip do phụ huynh chia sẻ lên mạng xã hội về thái độ thách thức của Hiệu phó trường mầm non Ông Du cho rằng việc phụ huynh tố “cô giáo” trường mầm non K. dội nước lên đầu cháu bé còn phải chờ kết quả điều tra mới có thể kết luận có hay không. Tuy nhiên, thái độ, cách ứng xử cũng như lời nói của cô Hiệu phó K.A. đối với phụ huynh học sinh như vậy là không thể chấp nhận được. “Quận sẽ chấn chỉnh và yêu cầu nhà trường có biện pháp xử lý nghiêm”- ông Du nói.