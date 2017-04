TP - Sau liên tiếp nhiều vụ học sinh bị ngộ độc do ăn quả ngô đồng tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn yêu cầu các địa phương có biện pháp phòng ngừa, loại bỏ những loại cây có độc trong khuôn viên trường.

Gần đây, khoảng 100 học sinh tại Nghệ An - Hà Tĩnh ngộ độc do ăn quả cây ngô đồng. Gần 100 học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngộ độc quả cây ngô đồng trong những ngày gần đây. Cụ thể, ngày 21/4 lúc tan trường 37 học sinh Trường THCS Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu ăn quả ngô đồng trong sân trường. Ít phút sau, số học sinh này có triệu chứng nôn ói, đau bụng, chóng mặt. Phát hiện sự việc, nhà trường đã đưa các em đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện; ngày 20/4 hơn 50 học sinh trường Tiểu học Nghi Hòa, TX Cửa Lò ăn quả ngô đồng và phải đến trạm xá điều trị. Trong số đó có 20 em bị nặng phải chuyển bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Trước đó, vào ngày 10/4, 12 em học sinh trường Tiểu học Tân Giang (TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) ăn quả ngô đồng rồi về nhà có triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng. Các bệnh nhân được đưa đến khoa Cấp cứu – Chống độc BV ĐK tỉnh Hà Tĩnh điều trị. Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi các địa phương đề nghị rà soát, loại bỏ ngay và không trồng các loài cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc với mục đích làm cảnh hoặc mọc hoang dại trong khuôn viên nhà trường. Nếu phải trồng với mục đích học tập, nghiên cứu thì cần có biển cảnh báo và các biện pháp kiểm soát an toàn phù hợp đối với mỗi cây, hoa này. Cục ATTP Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên giám sát, phát hiện sớm những vấn đề bất thường về sức khỏe nghi ngờ do ăn phải các loài cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc và thông báo với cơ sở y tế gần nhất để phối hợp xử lý kịp thời. Ngày 22/4, Sở GD&ĐT Nghệ An có công văn số 698/SGDĐT-VP gửi các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc sở truyền đạt công văn của Cục ATTP, yêu cầu tuyên truyền thông tin, kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là các loại cây có độc như cây ngô đồng; đề nghị các trường học thay thế cây ngô đồng bằng loại cây khác an toàn hơn. Danh mục các loài cây, hoa có chứa các hợp chất có khả năng gây ngộ độc bao gồm cây Cà độc dược, cây Trúc đào, cây Thông thiên, cây Đai vàng, Bông tai, cây Thầu dầu, cây Ngô đồng...