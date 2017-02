Năm 2011, nữ sinh Tôn Hà Anh (SN 1992, quê Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được 5 trường đại học hàng đầu của Mỹ trải thảm đỏ mời nhập học. Đó là ĐH Harvard, Princeton, Columbia, Brown và Wellesley.

Hà Anh đã chọn Harvard và là số rất ít sinh viên được nhận học bổng của trường với mức hỗ trợ tài chính 320.000 USD trong 4 năm học.

GS.TS Carolynn Maltas, giảng viên ĐH Harvard, từng chia sẻ: Nhiều sinh viên ở Harvard thừa nhận, để đạt kết quả loại C khi theo học ở đây đã khó chứ chưa nói điểm A. Nhưng cô sinh viên đến từ Việt Nam Tôn Hà Anh đã đạt 4 điểm A ngay trong kỳ học đầu tiên.

Quý mến cô sinh viên xuất sắc, lần đầu tiên vợ chồng GS.TS Chris Carolynn Maltas vượt qua nửa vòng Trái Đất đến thăm gia đình Hà Anh tại Hà Nội.

Từ khát khao học tập luôn cháy bỏng của cha mẹ, năm 2016, giấc mơ thứ hai của gia đình đã biến thành sự thật. Tôn Hiền Anh - con gái út của vợ chồng anh Tôn Đức Thế - tiếp bước chị trở thành sinh viên ĐH Harvard.

Gương mặt dễ mến với má lúm đồng tiền và đôi mắt sáng, Hiền Anh khiêm tốn nhận mình là cô bé “không thông minh lắm, phải lấy cần cù bù lại”. Nữ sinh 9X trường Amsterdam này không chỉ chinh phục ngôi trường vang danh Harvard, mà còn cùng lúc được nhiều trường đại học khác của Mỹ mời gọi trong mùa tuyển sinh ấy.

Kết quả tốt trong các kì thi chuẩn hóa của nữ sinh Hiền Anh không phải ngẫu nhiên mà có. Tuy là học chuyên tiếng Trung, noi gương học tập của chị gái Tôn Hà Anh, Tôn Hiền Anh đã nỗ lực hết mình, học thêm Tiếng Anh cùng các bộ môn khác và đã trở thành sinh viên Harvard từ tháng 6/2016 với mức hỗ trợ lên tới 320.000 USD cho 4 năm học.

Nhân dịp tết Nguyên Tiêu năm Đinh Dậu 2017, anh Tôn Đức Thế (kỹ sư ngành Bưu điện Hà Nội) về quê bái tổ tại nhà thờ họ Tôn tại xóm Văn Hiền, xã Cẩm nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Trong căn nhỏ nơi sinh ra và lớn lên, anh Thế cho biết gia đình không giàu có nhưng luôn đầu tư hết khả năng cho con.

Đối với anh, thành công của con gái phần lớn do người mẹ luôn động viên, tận tình chia sẻ, định hướng rất tốt ngay từ nhỏ. Lớn lên, các cháu đều được học tập tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

“Vợ chồng tôi cố gắng tạo điều kiện cho con đi Singapore hoặc Mỹ để tham gia các hoạt động trải nghiệm. Điều đáng quý là các con nhận được nhiều hơn về kiến thức từ cuộc sống. Nếu không thành công, các con cũng có những bài học đầu đời”, anh Thế nói và cho rằng việc đầu tư cho con luôn “lãi”.

Anh Thế chia sẻ thêm: “Điều đáng khâm phục nhất của con người là luôn biết đứng lên khi ngã” và “Kẻ thù lớn nhất là chính mình”.

Vợ chồng anh không quá tạo áp lực học tập cho con. Thời điểm trước ngày 1/4/2016, khi ĐH Havard chưa có kết quả tuyển sinh, Hiền Anh rất lo lắng. Anh luôn động viên con gái út: “Thua keo này, ta sẽ bày keo khác. Cuộc sống luôn phải hướng về phía trước. Cha mẹ rất khâm phục ý chí và nghị lực của con”.

Anh Thế không giấu nổi xúc động khi chia sẻ lại khát vọng Harvard của gia đình cách đây 14 năm và chuyện cả hai “công chúa” đã biến giấc mơ của bố mẹ thành hiện thực.

Năm 2003, anh tình cờ đọc được cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế của tác giả Lưu Diệc Đình - người được nhận học bổng Harvard trị giá 35.000 USD và gây tiếng vang lớn, trở thành hiện tượng tại xứ Trung thời điểm đó.

Cuốn sách đã thôi thúc, thắp lên trong anh khát vọng sau này con mình cũng đặt chân được vào Harvard. Và thật đáng tự hào khi cả 2 con là Tôn Hà Anh Tôn Hiền Anh đều lần lượt giành học bổng toàn phần của ngôi trường danh giá thế giới này.

Thành tích của Tôn Hà Anh:

- Học bổng Harvard Faculty of Arts and Science Scholarship do tập thể giáo sư tại Harvard bầu chọn năm 2011.

- Một trong 60 học sinh xuất sắc nhất nước Mỹ được nhận danh hiệu National Scholar và được trao tặng Học bổng quốc gia (National Scholarship) đề cử bởi trường Đại học Brown trong số 31.000 đơn từ khắp thế giới.

- Được nhận vào chương trình Columbia Undergraduate Scholars Program - chương trình dành cho 120 học sinh xuất sắc nhất trong số 35.000 học sinh dự tuyển vào trường ĐH Columbia năm 2011.

- Giải thưởng của Hội đồng giáo viên trường St. Andrew's năm 2010 dành cho học sinh xuất sắc nhất về Toán và Khoa Học, đồng thời là học sinh có điểm luận văn cuối kỳ cao nhất trong lịch sử trường St. Andrew's - 99/100.

- Huy chương bạc môn Toán toàn Bang Delaware 2010.

- Tại trường St.Andrew’s, Hà Anh “kiêm” rất nhiều chức vụ: Chủ tịch Ban chỉ đạo chương trình ngoại khóa, Chủ tịch Hội cựu học sinh khóa 2007 - 2011, Chủ tịch Hội học sinh ngoại quốc, Trưởng ban tổ chức chương trình Tuần lễ Trái Đất và Giờ Trái Đất năm 2010.