TPO - Bà Nguyễn Thị Diền Chị (37 tuổi, ngụ ấp Đại An, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) gửi đơn trình báo cơ quan chức năng về việc con của bà là cháu Bùi H.T (12 tuổi, học sinh lớp 4B trường tiểu học Thới An Hội 2), trong lúc đi học về bị một phụ huynh của bạn học cùng lớp đón đánh ngay cổng trường khiến cháu phải nhập viện.

Em Bùi H. T đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Đơn bà Chị cho biết, ngày 21/2 do bận đi làm nên chị đón con hơi muộn. Đến khoảng 16 giờ 35 phút chị đến trường thì thấy cháu Tiên đầu tóc rối bù, đang ngồi khóc, 2 tay bị bầm tím và run rẩy, miệng sưng đỏ. Sau đó, Tiên cho biết là vừa bị cô Bích (mẹ của bạn Nguyễn B.N) chặn trước cổng trường đánh. “Thấy con bị đánh tay chân bầm tím, tôi đưa con đến nhà chị Bích để hỏi sự việc. Tuy nhiên, vừa mới đến gặp, chị Bích thấy tôi liền quát: “Con tao từ nhỏ đến giờ không ai dám nói động, mà tao nghe con mày chửi con tao là tao đánh đúng chứ không sai””- bà Chị thuật lại sự việc. Ngay sau đó, bà Chị đưa con đến trạm y tế xã để khám nhưng cháu Tiên đã ngất xỉu trên đường đi nên bà phải đưa con đến bệnh viện Đa khoa huyện Kế Sách. Theo lời ông Lê Thanh Tùng, cha kế của cháu Tiên, khi nhập bệnh viện Kế Sách, tình trạng sức khỏe của cháu không ổn định, lúc tỉnh lúc mê, suốt ngày cứ là hét: “Đừng có đánh con, đừng đánh con!”. Ông Tùng cho biết: “Con tôi nằm bệnh viện được 1 tuần, sau đó bác sĩ chuyển lên Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ điều trị đượchơn 10 ngày. Do cháu hay bị ngất xỉu nên cháu được chuyển qua Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để khám. Khi sức khỏe tạm ổn, cháu được chuyển trở lại Bệnh viện Tâm thần, nhưng sau đó cháu tiếp tục ngất. Tôi thấy xót quá nên đưa con đi bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, ở đây các bác sĩ kết luận con tôi bị chấn thương đầu. Do chi phí điều trị cao, trong khi gia đình tôi khó khăn nên đến ngày 10/3 tôi xin chuyển con về Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ điều trị cho đến nay”. Ông Nguyễn Văn Ẩn, ông ngoại cháu Tiên buồn rầu nói: “Cháu tôi năm nay 12 tuổi, bây giờ suốt ngày đòi bú bình. Tôi lên thăm, nó không nhận ra tôi là ai, điều trị tại bệnh viện trên tầng 6 mà cứ muốn bay rangoài cửa sổ thả diều. Không biết khi nào cháu tôi mới bình phục”. Phóng viên tìm đến nhà bà Trương Thị Bích để tìm hiểu sự việc. Bà Bích thừa nhận đã đánh cháu Tiên. Bà kể: “Con tôi đi học về, nó méc là thường xuyên bị T chửi là “gái đứng đường”. Bị chửi, con tôi sợ không dám đi học. Thấy vậy, hôm đó rước con thấy cháu Tiên đi học ra, tôi nắm tay lại một tay chỉ vào mặt và nói “mai mốt không được chửi như vậy nữa nghe”. Vừa dứt lời, T đạp tôi mấy cái vào đùi, giận quá tôi có giơ tay lên tát vào mặt một cái sau đó tôi đưa con tôi về. Còn vì sao cháu T tay chân bị bầm tím và mặt bị sưng thì tôi không biết” Bà Bích cũng cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, bà có đến bệnh viện thăm hỏi và nhận lỗi, đồng thời đưa cho vợ chồng anh Tùng 1 triệu đồng để tạm lo chi phí điều trị cho cháu T nhưng chị Diền Chị không nhận. Cô Huỳnh Thị Linh Trang – Giáo viên chủ nhiệm lớp 4B cho biết: “Hôm đó khoảng 16 giờ 35 phút, tôi đang dọn dẹp trong phòng, nghe bên ngoài ồn ào, tôi chạy ra xem thì vụ xô xát đã xong, chỉ thấy chị Bích và em Tiên cãi nhau. Nghe mấy em học sinh nói là mẹ của bạn B.N đánh bạn H.T. Tôi hỏi sự việc thì chị Bích nói là T hay chửi N nên đánh và tôi lên tiếng can ngăn. Sau đó, tôi trình báo sự việc lên BGH nhà trường”. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, cô Nguyễn Thị Kiều Loan – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thới An Hội 2 nói: “Ngay sau khi giáo viên chủ nhiệm báo, BGH nhà trường đã tổ chức cuộc họp, mời đại diện hội cha mẹ học sinh và chị Bích đến để trao đổi. Chị Bích cũng đã nhận lỗi, do giận quá không kiềm chế được hành vi của mình. Từ lúc em T nằm viện đến nay, nhà trường cũng đến thăm hỏi, tuy nhiên sức khỏe của em T hiện nay còn yếu”. Ông Nguyễn Văn Kim Hùng – Phó Trưởng Công an xã Thới An Hội cho biết đã làm việc với 2 bên gia đình lấy lời khai. Khi nào cháu Tiên xuất viện, đem giấy tờ về chúng tôi mới căn cứ theo yêu cầu của gia đình để đưa cháu T đi giám định. Ông Hùng cũng cho biết, do vụ việc vượt thẩm quyền nên công an xã đã chuyển hồ sơ về đội cảnh sát điều tra công an huyện Kế Sách thụ lí. Bác sĩ Trần Văn Dễ - Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết: “Chẩn đoán ban đầu, tình trạng bệnh của bệnh nhân Bùi H.T giống như bệnh tâm thần, động kinh nhưng chưa xác định được. Bác sĩ cũng chỉ định yêu cầu chụp CT để biết kết quả, nhưng hiện tại phía gia đình bệnh nhân cũng khó khăn. Về mức độ hồi phục rất khó xác định được vì sợ bị ảnh hưởng do stress dẫn đến tâm lí không ổn định”.