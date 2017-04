TPO - Sau vụ việc 2 nam sinh lớp 12A6 bị sóng cuốn mất tích khi cùng tập thể lớp chụp ảnh kỷ yếu tại bãi biển Cửa Lò, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có công văn cấm học sinh cuối cấp đi dã ngoại.

Hiện trường vụ hai học sinh bị sóng cuốn mất tích.

Sáng 11/4, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, Sở vừa ra văn bản số 600/SGD&ĐT - VP về việc "tăng cường công tác quản lý học sinh tổ chức liên hoan cuối khóa cuối năm".

Theo đó, để kịp thời phòng ngừa và đảm bảo an toàn cho học sinh trong các hoạt động trên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường phối hợp với hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, tổ chức tuyên truyền, định hướng, quản lý, giám sát, hướng dẫn học sinh trong việc tổ chức các buổi liên hoan chia tay cuối năm của học sinh ngắn gọn, có ý nghĩa, thân mật, tiết kiệm, an toàn, lành mạnh.

Ngoài ra, nghiêm cấm học sinh tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi tổ chức liên hoan, không tổ chức chụp ảnh, đi dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm (như rừng, núi, thác, ghềnh, biển...) để đề phòng tai nạn, thương tích, đuối nước có thể xảy ra.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, chiều ngày 9/4, tập thể lớp 12A6, trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) tổ chức chụp ảnh kỷ yếu tại bãi biển Cửa Lò. Trong lúc vui chơi, tắm biển thì không may hai học sinh Trần Văn T, Trần Nguyên C. (lớp 12A6) bị sóng cuốn mất tích.

Hiện, cơ quan chức năng đã tìm kiếm được thi thể của em Trần Nguyên C. bị sóng cuốn dạt cách vị trí gặp nạn khoảng vài trăm mét. Tung tích của học sinh còn lại đang tiếp tục tìm kiếm.