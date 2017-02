TPO - Liên quan đến sự việc sinh viên photo giáo trình suýt bị đình chỉ học 1 năm tại ĐH Luật TPHCM, ông Vũ Quang Minh - Nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Anh Quốc cho biết cần phải nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật.

Ông Vũ Quang Minh, Trợ lý Bộ trưởng, kiêm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao - Nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Anh Quốc.

Chuyện của một sinh viên Việt Nam tại nước ngoài

“Quan trọng nhất theo tôi là cần làm rõ hai điểm: 1. Mức độ kỷ luật này có đúng theo quy định thành văn của Trường đã công bố trước không; và 2. Việc thực thi các quy định của Trường có nhất quán không. Nếu câu trả lời là đúng cho cả hai câu thì tôi ủng hộ nhà trường. Mặc dù như tôi có bình luận trên FB của một người bạn trẻ mà tôi rất quý mến, là nếu tôi có quyền thay đổi quy chế và ra quyết định, thì tôi sẽ thay đổi hình phạt, và áp dụng phạt tiền bằng 50% giá mua bộ giáo trình, hoặc lao động công ích 10 giờ tại Thư viện của trường. Tôi cũng mong muốn nhà trường tạo nhiều điều kiện hơn nữa hỗ trợ các sinh viên khó khăn, trong đó có việc mở rộng các tiện ích của Thư viện, và cung cấp các dịch vụ bổ sung khác” – ông Vũ Quang Minh chia sẻ.

Ông cũng đưa ra ví dụ mà bản thân ông từng là người “trong cuộc”. Cách đây ba năm trước, khi ông còn là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của ta tại Anh Quốc, ông đã được yêu cầu cố gắng can thiệp với nhà trường hoặc các tổ chức của Anh Quốc để "giải cứu" một số sinh viên Việt Nam theo học bên đó.

Một trường hợp điển hình là một bạn mang điện thoại vào phòng thi, giám thị phát hiện bạn í đánh rơi điện thoại ra sàn, kiểm tra thì trong điện thoại có các hình chụp các thông tin liên quan các môn học, và mặc dù ảnh chụp trong điện thoại hôm đó là của môn khác, không phải môn thi, Hội đồng kỷ luật của trường vẫn kiên quyết buộc thôi học - thôi học lun, chứ không có tạm nghỉ một năm.

Đã đến lúc chúng ta cùng chung tay để xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, chống dối trá, trung thực bắt đầu từ trong trường học. Cần tạo một môi trường học thuật và thi cử sao cho học viên không cần quay cóp và gian dối mà vẫn học tốt và thi tốt, trong đó có việc cải cách triệt để và cách mạng cách học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, cách ra đề, cách chấm, đề không buộc người học phải học thuộc lòng hay trả lời "như sách... Ông Vũ Quang Minh - Nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Anh Quốc

“Tôi cũng rất áy náy, thông cảm, và cán bộ Sứ quán đã đến làm việc trực tiếp với trường, nhưng không có kết quả. Gian lận trong học tập dù dưới bất cứ hình thức nào đều là tội nặng nhất. Và cuối cùng bạn ấy đành phải chấm dứt chương trình và lên máy bay về nước” – nguyên đại sứ Vũ Quang Minh kể.

Phải bắt đầu từ đâu?

Ông Minh cũng cho hay, ông được biết tất cả các trường ĐH và cả phổ thông ở Anh Quốc và Mỹ cũng như nhiều nước khác đều có bộ quy tắc rất đồ sộ, toàn diện và chi tiết quy định các vấn đề liên quan học tập và đời sống của sinh viên ở trường, và được công bố công khai, được thực thi nghiêm túc. Đáng chú ý, với nhiều trường ĐH nước ngoài, việc không trung thực trong nhà trường là tội nặng nhất và hình phạt buộc tạm nghỉ học một năm là một hình phạt rất phổ biến (one year suspension). Nhiều sinh viên của ta không quen với quy định về trích dẫn nguồn khi viết các bài luận cũng hay bị vướng tội "đạo văn".

“Tôi nhớ ngay ngày đầu tới trường, bạn tôi đã nhắc, là Princeton (Trường ĐH mà tôi theo học) rất nghiệt ngã, chỉ cần bạn có ba câu liên tục giống một bài, một ấn phẩm khác đã công bố, hoặc bài luận của người khác, là bạn bị kết tội đạo văn - three strikes and you are out - một cách nói hình tượng sử dụng thuật ngữ bóng chày. Chưa nói gì đến quay cóp trong thi cử thì đuổi học là không phải bàn cãi” – ông Minh chia sẻ.

Ông Minh cũng cho biết thêm, ở Princeton, trong môn Kinh tế Phát triển, ngoài một hai cuốn giáo khoa kinh điển có thể mua mới, mua sách cũ đã qua sử dụng, hoặc mượn trong Thư viện (sách cực kỳ đắt, toàn từ 50-100 đô la một cuốn, không phải sinh viên nào cũng có thể mua được sách mới). Thày giáo của ông và khoa đã chọn ra một tập các bài báo, các chương trong nhiều sách khác nhau và đóng thành một tập rất dày cho sinh viên mua và học. Trường giao cho một cửa hàng photocopy chuyên nhận đặt hàng tập tài liệu này, với giá cực kỳ tốt cho sinh viên, như ông nhớ là chỉ khoảng 20 đô la, trong khi nếu mua hết các tạp chí, sách... tập hợp trong tuyển tập này thì có thể lên tới ngàn đô la mà còn khó có thể tìm mua được.

“Đã đến lúc chúng ta cùng chung tay để xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, chống dối trá, trung thực bắt đầu từ trong trường học. Cũng như các biện pháp nâng cao dân trí khác, không có cách nào khác là phải có biện pháp thực thi thông qua kỷ luật và phạt.

Mặt khác, chúng ta cũng cần tạo một môi trường học thuật và thi cử sao cho học viên không cần quay cóp và gian dối mà vẫn học tốt và thi tốt, trong đó có việc cải cách triệt để và cách mạng cách học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, cách ra đề, cách chấm, đề không buộc người học phải học thuộc lòng hay trả lời "như sách", tăng các cuộc thi cho phép mở sách và tham khảo tài liệu thoải mái (open book exams)", ông Minh cho hay.