Ngày Sách Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2017 với chủ đề “Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng” đã chính thức được khai mạc sáng nay (14/4) tại Thư viện tỉnh – Số 1 đường Lý Thái Tổ- thành phố Bắc Ninh, thu hút lượng độc giả lớn đến tham quan.

Hội Sách là nơi giới thiệu, trưng bày và bán xuất bản phẩm của gần 20 đơn vị thuộc các nhà xuất bản, công ty phát hành, các nhà sách lớn như NXB Văn học, Nhà sách Tiền Phong, Fahasha, Đinh Tỵ, Thái Hà….

Ngày sách Việt Nam tỉnh Bắc Ninh được tổ chức nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, đặc biệt là cho các em học sinh, sinh viên, nhằm nâng cao hiểu biết, truyền cảm hứng để các em phấn đấu thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Cùng chung những mục đích cao đẹp ấy,

đã mang đến hội sách hàng nghìn đầu sách gồm nhiều thể loại phong phú, đa dạng như: sách thiếu nhi, sách văn học, sách tâm lý, sách kinh tế …. và rất nhiều mặt hàng khác ngoài sách như văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, đồ chơi, quà lưu niệm cùng chương trình khuyến mãi hấp dẫn như sau:

Nhà sách Tiền Phong

- Giảm giá 20% Toàn bộ đầu sách bán chạy nhất xuất bản năm 2016 của First News gồm: (Bộ sách Chicken soup for the soul, Hạt giống tâm hồn, Chìa khóa tư duy, Tay không gây dựng cơ đồ, Bí mật tư duy triệu phú, Sống đẹp, Bí quyết Kinh doanh, Bí quyết nuôi dạy con thành tài…)

- Đồng giá 25k, 30k; 45k cho Hàng nghìn sản phẩm sổ, cặp học sinh, hộp bút, ví bút đa dạng về chủng loại và mẫu mã.

- Hàng chục đầu sách hay đồng giá 20k-25K

- Hàng trăm mẫu Đồng hồ thời trang đồng giá 55k.

Ngày Sách Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2017 kéo dài đến hết ngày 16/4/2017, trở thành một điểm hẹn văn hóa cho những người yêu sách, giúp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về văn hóa đọc; hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển tri thức, tâm hồn của mỗi con người.