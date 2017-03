Theo Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, trong bản tường trình của trường mầm non nơi cháu Yến học là do bản tính hay nghịch nên cháu lẩn ra ngoài. Nói thêm về thông tin tố cô giáo nhốt bé gái trong nhà vệ sinh, ông Chủ tịch xã cho rằng, đây là do nhiều người dân bức xúc về sự việc nên mới thông tin trên mạng xã hội như vậy.

Cháu lẩn, nấp vào chỗ kín Xung quanh thông tin tố cô giáo nhốt bé gái 4 tuổi trong nhà vệ sinh rồi bỏ quên, sáng ngày 28/3, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) khẳng định việc cô giáo bỏ quên cháu bé ở trường là có, còn thông tin nhốt trong nhà vệ sinh thì không phải. Theo ông Tuấn Anh, ngày 27/3, trường mầm non Hương Sơn đã có báo cáo chính thức gửi UBND xã. Theo bản báo cáo này, sự việc xảy ra hôm 21/3 vào gần cuối buổi học trên lớp các cháu đánh nhau nên cô đã phạt cháu Mai Thị Yến, học lớp mẫu giáo 4 tuổi úp mặt vào góc tường. Đến giờ trả các cháu cho gia đình thì bé Yến chạy lẩn ra ngoài mà các cô không để ý. "Do bản tính hay nghịch nên cháu này mới lẩn ra ngoài, lấp kín vào 1 chỗ nên khi trả hết các cháu thì các cô cũng ra về mà không để ý nên mới bỏ sót. Theo bản tường trình, cô giáo không nhốt cháu Yến vào nhà vệ sinh, hơn nữa nếu nhốt thì người bên ngoài làm sao phát hiện được cháu bé mà vào đón được bởi tường của trường rất cao, cửa nhà vệ sinh lại là cửa kính", ông Tuấn Anh cho biết. Nói thêm về thông tin tố cô giáo nhốt bé gái trong nhà vệ sinh, ông Tuấn Anh cho rằng, đây là do nhiều người dân bức xúc về sự việc nên mới thông tin trên mạng xã hội như vậy. "Cuối giờ hôm sự việc xảy ra, 1 cô đứng trả các cháu còn 1 cô vào dọn dẹp nhà vệ sinh nhưng đâu có em nào trong đó, nếu có các cô phải biết. Hơn nữa, trước khi ra về, bảo vệ trường cũng đã đi kiểm tra hết các phòng rồi mà không thấy ai. Việc này ủy ban xã đã xuống tận gia đình để làm việc. Về góc độ gia đình, họ cũng bỏ qua và không kiện tụng vì theo họ trong công việc không phải ai cũng có thể làm tốt hết mà không để xảy ra sơ suất gì. Tuy nhiên theo quy định, việc cô giáo bỏ sót các cháu, nhà trường và các cơ quan chức năng vẫn phải xử lý kỷ luật theo quy định", vị Chủ tịch UBND xã nói thêm. Về vụ việc này, ông Đặng Văn Viện, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Mỹ Đức cho biết, Phòng và các cơ quan chức năng của huyện đã có buổi làm việc với gia đình cháu Mai Thị Yến. Cô giáo bị tố nhốt quên học sinh trong nhà vệ sinh (ảnh người dân cung cấp). Theo ông Viện, 2 cô giáo chủ nhiệm lớp mầm non 4 tuổi là Vương Thị Hương và Vương Thị Loan đã bị tạm đình chỉ công tác. "Chúng tôi đã đình chỉ 2 giáo viên ngay sau hôm sự việc xảy ra để yêu cầu các cô kiểm điểm trách nhiệm. Các cô bao quát trẻ không đến nơi đến chốn nên sẽ phải chịu hình thức kỷ luật, tùy theo mức độ và hành vi". Cũng theo ông Viện, 2 cô giáo này đều tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non, đã được vào biên chế và bắt đầu dạy ở trường mầm non Hương Sơn từ năm 2014. Sự thật là gì? Trong khi phía cơ quan chức năng cho biết thông tin như trên thì cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thùy Dương, mẹ cháu Yến cho biết: “Nguyên nhân của sự việc là do cháu cùng một bạn trong lớp đùa nhau. Cháu kia xô con tôi nên con tôi đã quay lại đẩy bạn. Đúng lúc đó, cô Hương nhìn thấy nên đã phạt con tôi bằng cách bắt đứng úp mặt vào nhà vệ sinh nhưng không phạt bạn kia”. Theo lời tường thuật của chị Dương, khi tan học, bà nội của bé đến đón cháu nhưng không thấy cháu đâu, bà đã vội vã về nhà xem có ai đón cháu chưa nhưng không thấy cháu. Gia đình quay lại trường tìm cháu Yến nhưng không còn giáo viên nào ở trường vì lúc đó đã hết giờ làm việc và bảo vệ đang về để giao ca. Sau một hồi huy động mọi người tìm nhưng không thấy cháu bé, gia đình đã nhờ UBND xã Hương Sơn thông báo sự việc cháu bé mất tích lên loa phát thanh xã vào lúc 20h tối 21/3. “Lúc ấy chị Lan, là họ hàng xa với cháu đồng thời cũng ở cùng làng đi qua trường, nghe tiếng khóc nên trèo tường vào trong thì thấy bé cháu Yến khóc sưng mắt trong nhà vệ sinh của trường và liên tục gọi: “Bà ơi cứu con với, con sợ lắm”. Chị đã gọi mọi người và cõng cháu Yến về”, chị Dương cho biết. Chị Dương cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, cô giáo và phía ban giám hiệu nhà trường có đến nhà xin lỗi gia đình về sự việc trên. "Tuy nhiên, từ đó đến nay đã gần 10 ngày, gia đình vẫn không nhận được cam kết gì về việc xử lý giáo viên. Chúng tôi chỉ muốn nhà trường phải có hình thức kỷ luật để răn đe với những giáo viên khác. Không thể nhốt một đứa trẻ trong nhà vệ sinh rồi quên đi thế được. Giả sử hôm đó không có người dân đi qua thì tôi không biết con gái tôi sẽ như thế nào”, chị Dương nói.

Theo Báo Đất Việt