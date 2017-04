Liên tiếp những vụ học sinh chết đuối trong lúc đi chơi, chụp kỷ yếu cùng bạn bè, lớp học khiến nhiều người thương tâm và lo lắng khi mùa hè gần kề.

Người dân tập trung nơi bãi biển xảy ra vụ hai học sinh bị sóng cuốn mất tích khi đi chụp ảnh kỷ yếu.

Mới đây, chiều ngày 9/4, Trần Nguyên Chương và Trần Văn Thành (đều 18 tuổi), học sinh lớp 12 - Trường THP Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, bị sóng cuốn mất tích trong chuyến đi chụp kỷ yếu tại bãi biển Cửa Lò.

Hai nam sinh gặp nạn khi cùng bạn học tắm biển. Ngay lập tức, mọi người hô hoán người dân địa phương giúp đỡ, đồng thời gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích hai nạn nhân.

Đây không phải là trường hợp học sinh gặp tai nạn đuối nước trong khi đi chơi cùng lớp trong năm nay.

Hiện trường vụ 3 học sinh cấp 2 đuối nước ở bãi biển Xuân Thiều.

Trưa 26/3, 22 em học sinh lớp 9 thuê xe buýt từ Đại Lộc ra bãi biển Xuân Thiều (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chơi nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong lúc tắm biển, 3 em học sinh Nguyễn Văn Hưng, Lê Viết Cường và Lê Phước Nhật (cùng SN 2002, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) không may bị sóng cuốn trôi. Nghe tiếng kêu cứu, các ngư dân đang đánh cá gần đó chạy đến tìm kiếm, tuy nhiên khi vớt được các em lên bờ thì đã quá muộn.

Quang cảnh tang lễ bé Ngọc.

Trước đó, sáng ngày 12/3, tại bãi biển Ba Động (huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) xảy ra vụ học sinh đuối nước. Nạn nhân là cháu Ngọc (đã đổi tên), học lớp 5, Trường tiểu học Lộc Hoà B, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Bà Lê Thị Vân (57 tuổi), bà nội của nạn nhân cho biết trên Zing News, Ngọc cùng bà tham gia buổi dã ngoại tắm biển do Trường tiểu học Lộc Hoà C tổ chức cùng với cháu ngoại của bà Vân (cũng học lớp 5). Khi hai cháu bé cùng bạn bè tắm biển, Ngọc không may bị đuối nước, rồi tử vong.

Trẻ em học bơi phòng chống đuối nước.

Tình trạng đuối nước với nạn nhân là học sinh, thanh thiếu niên dường như là một vấn nạn chưa bao giờ hết nhức nhối vào mỗi dịp hè và những nơi nắng nóng quanh năm ở nước ta.

Hàng năm, nhiều biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước được đưa ra như dạy bơi cho học sinh, lắp đặt biển báo ở những vùng sông ngòi, bãi biển nguy hiểm… Chính phủ, lãnh đạo địa phương cũng ký các văn bản, công văn gửi đến trường học, các cơ sở giáo dục trên cả nước để phổ biến các kế hoạch. Tuy nhiên, những vụ học sinh đuối nước vẫn diễn ra liên tục.

Theo thống kê vào năm 2016, trung bình Việt Nam có trên 11.500 trẻ em bị chết đuối mỗi năm, cao thứ 2 trên thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Gần 70% số trẻ bị chết, suýt chết do đuối nước đều ở độ tuổi dưới 15 và phổ biến nhất vẫn là độ tuổi từ 5 đến 9.

Nguyên nhân các vụ tai nạn đuối nước chủ yếu do học sinh không biết bơi nhưng không có các biện pháp an toàn như mặc áo phao, chơi đùa ở những vùng nước nguy hiểm, đến các bãi tắm tự phát không đảm bảo an toàn…