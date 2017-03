TPO - Hôm nay, 7/3, Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin chính thức về công tác tuyển sinh quân sự năm 2017.

So với năm 2016, tuyển sinh khối trường quân sự năm nay có một số điểm mới cần lưu ý.

Tạm dừng tuyển sinh ngành quân sự cơ sở

Theo Đại tá Vũ Xuân Tiến, Trường ban Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng (TSQSBQP), năm 2017, do yêu cầu nhiệm vụ, các trường thuộc Bộ Quốc phòng tạm dừng tuyển sinh ngành quân sự cơ sở. Ông Tiến cũng cho biết, năm nay, hệ dân sự trong các trường quân sự cũng giảm chỉ tiêu còn hệ quân sự tương đương năm 2016.

Báo cáo về kết quả tuyển sinh năm 2016 của Cục Nhà trường cho thấy, tuyển sinh sĩ quan cấp phân đội trình độ ĐH đạt trên 97% so với chỉ tiêu. Hệ CĐ quân sự đạt 100% so với chỉ tiêu. Trong đó, số lượng thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển vào khối trường quân đội năm 2016 là hơn 45.000 thí sinh, tăng 13% so với năm 2015.

Theo dự báo, năm 2017, số lượng thí sinh đăng ký vào khối trường quân sự sẽ tăng hơn so với năm 2016. Vì năm nay, chỉ tiêu vào ngành Công an giảm hơn 50%. Hơn nữa, với khối A0 truyền thống (Toán, Lý, Hóa), thì thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển duy nhất vào trường ĐH Phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an. Còn khối trường quân sự, thí sinh có thể được đăng ký xét tuyển ở hầu hết các trường.

Tiêu chí phụ là điểm các môn thi

Một điểm mới mà Đại tá Vũ Xuân Tiến cho biết trong mùa tuyển sinh năm nay đó là tiêu chí phụ để xét tuyển vào các trường khối quân sự không phải là kết quả học tập ở học bạ mà là môn thi trong tổ hợp môn xét tuyển. “Năm nay, do các trường cùng tham gia xét tuyển trên cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, nên nếu đưa cả dữ liệu học bạ của thí sinh lên thì sẽ khiến hệ thống quá tải. Chính vì vậy, các trường quân sự sẽ xét tuyển tiêu chí phụ dựa vào điểm thi trong các tổ hợp môn xét tuyển” – Đại tá Vũ Xuân Tiến khẳng định.

Đại tá Vũ Xuân Tiến cho biết có ba tiêu chí phụ để các trường căn cứ vào đó tuyển sinh. Ví dụ như tiêu chí 1, đối với các trường có tổ hợp các môn xét tuyển là khối C00 (Văn, Sử Địa) thì thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn (trong số những thí sinh bằng điểm nhau) thì sẽ trúng tuyển....

Cũng theo Đại tá Vũ Xuân Tiến, năm nay, khối trường quân sự tăng thêm tuyển sinh khối A1 để nâng cao trình độ ngoại ngữ trong quân đội.

Lọc hồ sơ từ vòng sơ tuyển

Theo chia sẻ của Cục Nhà trường, năm nay, các trường quân sự và công an chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1. Vì vậy, thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 vào trường khối công an hoặc quân đội.

Năm 2016, do được phép đăng ký vào trường công an, hay quân đội không quy định nguyện 1 hay nguyện vọng hai, chính vì vậy, dẫn đến tình trạng một thí sinh được đăng ký sơ tuyển và xét tuyển cả hai khối trường. Năm nay, Bộ GD&ĐT đã giải quyết vấn đề này theo hướng tại địa phương sẽ không xác nhận một thí sinh được đăng ký sơ tuyển nguyện vọng 1 vào cả trường công an và trường quân đội.

Liên quan đến điều chỉnh nguyện vọng sau khi thi, Đại tá Vũ Xuân Tiến cho hay, các thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường quân đội chỉ được điều chỉnh chuyển ngành (một số ngành phù hợp) trong cùng trường quân đội. Còn không được phép điều chỉnh nguyện vọng từ trường quân đội này sang trường quân đội khác (đối với nguyện vọng 1 và hệ quân sự). Nhưng các em có thể điều chỉnh từ trường quân sự ra trường dân sự hoặc hệ dân sự trong trường quân sự.

“Thời gian vừa qua, có hiện tượng tiêu cực là một thí sinh dùng hai chứng minh thư để đăng ký vào khối trường công an hay quân đội. Chúng tôi đã có văn bản nghiêm cấm việc nay. Năm nay, ngày 10/5 chúng tôi thu hồ sơ và 20/5 các trường sẽ chuyển hồ sơ về Cục. Chúng tôi sẽ dùng phần mềm để lọc. Nếu phát hiện những trường hợp trùng nhau nghi ngờ, chúng tôi sẽ báo về cho các trường và báo cho địa phương xác minh để tránh tình trạng tiêu cực này”.

Lãnh đạo Cục Nhà trường cũng cho biết, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Bộ GD&ĐT năm nay khi có kết quả thi xong, đăng ký xong sẽ rút toàn bộ hồ sơ của những thí sinh đủ điều kiện xét tuyển.