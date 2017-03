TPO - Tại buổi giao lưu trực tuyến xét tuyển các trường ĐH, CĐ và các trường Công an nhân dân năm 2017 do báo Công an nhân dân tổ chức, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định Bộ vừa quyết định điều chỉnh đối tượng xét tuyển vào các trường Trung cấp, Cao đẳng của ngành.

Thượng tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, Bộ Công an vừa tổ chức triển khai thông tin đến các trường và Công an địa phương. Về chỉ tiêu tuyển sinh: Căn cứ vào biên chế, chỉ tiêu đại học 1500 chỉ tiêu, giảm 50% so với năm 2016. Năm 2017, chỉ tiêu 1500 dành cho Học viện và Đại học CAND chủ yếu là cho học sinh phổ thông, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra có 526 chỉ tiêu xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp cho thí sinh là hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND. Tổ hợp môn xét tuyển: Bỏ khối C (Văn, Sử, Địa). Thay vào đó là tổ hợp môn: Toán, Văn, Sử. Đối với đối tượng tuyển thẳng gồm: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển QG, dự thi Olympic quốc tế môn Toán được tuyển thẳng vào các HV, trường ĐH CAND; Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển QG, dự thi Olympic quốc tế môn Lý được tuyển thẳng vào các HV, trường ĐH CAND (trừ HV Chính trị CAND, ngành Ngôn ngữ Anh của HVANND); Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển QG, dự thi Olympic quốc tế môn Hóa được tuyển thẳng vào trường ĐH PCCC; Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển QG, dự thi Olympic quốc tế môn Tin học được tuyển thẳng vào ngành: An toàn thông tin tại HVAN, ngành CNTT, Ngành Kỹ thuật Điện tử truyền thông ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND. Đối tượng cộng điểm: Đạt giải nhất nhì ba khuyến khích trong kỳ thi chọn HSG QG các môn toán, lý, hóa, văn, sử, tiếng anh nếu thi ngành có môn trùng với môn đạt giải. Đạt giải nhất nhì ba khuyến khích trong kỳ thi chọn HSG QG môn tin học khi xét tuyển vào ngành An toàn thông tin của HVANND, ngành CNTT, ngành Kỹ thuật Điện tử truyền thông ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND. Mức điểm thưởng: Nhất 2 điểm, Nhì 1,5, Ba 1 điểm, Khuyến khích 0,5. “So với năm 2016, điểm cộng ưu tiên đối với học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia năm nay có giảm hơn. Cụ thể, năm 2016, giải nhất được cộng 4 điểm, giải nhì được cộng 3 điểm, giải ba được cộng 2 điểm và giải khuyến khích được cộng 1 điểm” – TS. Nguyễn Đăng Sáu nói. Mặt khác, theo TS. Nguyễn Đăng Sáu, chỉ những thí sinh đảm bảo tiêu chuẩn về lý lịch mới cho nhập học vào các trường CAND, không giải quyết thí sinh vi phạm cam đoan trong lý lịch tự khai. Thượng tá TS Nguyễn Đăng Sáu cũng cho hay, tại hội nghị tuyển sinh đầu tháng 3, có nhiều ý kiến của các công an địa phương đề cập đến quy định các trường CĐ, TC khối công an chỉ xét tuyển đối với những thí sinh là hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ đợt 1/2015. Sau khi tiếp nhận thông tin, trên cơ sở điều chỉnh, Cục Đào Tạo đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục cũng như lãnh đạo Bộ. “Hiện nay, lãnh đạo Bộ đã đồng ý cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND gồm số nhập ngũ đợt 2/2014 được đăng ký xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp. Trước đó, có 526 chỉ tiêu xét tuyển cao đẳng, trung cấp cho thí sinh là hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND (gồm số nhập ngũ đợt 2/2014 và đợt 1/2015) được xét duyệt” – Thượng Tá, TS. Nguyễn Đăng Sáu cho hay.