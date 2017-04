TPO - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, hôm qua (20/4) là hạn chót để thí sinh đăng ký thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH,CĐ. Tuy nhiên, vẫn có thí sinh không thể nộp kịp hồ sơ và đành phải ngậm ngùi hẹn đến năm sau.

Thí sinh vội vã viết hồ sơ ngay tại điểm nhận hồ sơ vì sợ hết giờ

Chiều 20/4, ghi nhận tại Trung tâm GDTX Quận 3 có khá nhiều thí sinh tự do đến nộp hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia, xét tuyển ĐH. Thí sinh Nguyễn Thị Tú, quê Quảng Bình cho biết, do quy chế thay đổi và vào TPHCM ôn thi được hơn 2 tháng nên Tú quyết định nộp hồ sơ thí sinh tự do tại đây để dự thi cho thuận tiện.

Chia sẻ về lý do đến tận ngày cuối mới nộp hồ sơ, Tú cho biết, phải đến lần thứ tư thì hồ sơ mới hoàn thiện được. “Do em ở tỉnh vào đây ở trọ nên xin tạm trú khá khó khăn, cộng với đó là giấy tờ ở quê gửi vào thiếu sót nên em làm hồ sơ khá trầy trật, phải đến lần thứ tư mới xong được. Hôm này hoàn thành hồ sơ rồi em cảm thấy nhẹ người”, Tú tâm sự.

Tương tự, D. B. L. Tr., thí sinh tự do khác dù đến lần thứ 3 lần vẫn chưa thể hoàn thiện hồ sơ. Nguyên do là Trâm ghi sai mã ngành xét tuyển với mã trường nên khi nhập lên hệ thống không khớp, buộc phải làm lại hồ sơ.

Tuy nhiên, để linh động, giáo viên học vụ của Trung tâm GDTX Quận 3 vẫn nhập lên hệ thông với mã ngành đúng theo kiểm dò của thí sinh L. Tr để đảm bảo quyền lợi của em rồi yêu cầu em về hoàn thiện lại hồ sơ theo đúng mã ngành nộp lại vào ngày mai.

Đến khoảng 16 giờ 45 phút, giáo viên học vụ tiếp nhận cuộc điện thoại của 1 thí sinh gọi đến hỏi: “Do thiếu vài giấy tờ nên ngày mai em nộp hồ sơ có được không?” thì được cô học vụ cho biết: “Hôm này là hạn cuối nộp hồ sơ nên nếu em không đến nộp thì không còn cơ hội nữa”. Vừa nói xong thì đâu bên kia cúp máy.

Đến cuối giời chiều 20/4, vẫn có nhiều thí sinh đến nộp hồ sơ.

Ông Giảng Văn Chải, giám đốc Trung tâm GDTX Quận 3 cho biết, tính đến cuối giờ chiều ngày 20/4, Trung tâm tiếp nhận 197 hồ sơ thí sinh tự do và 168 hồ sơ thí sinh của trung tâm đăng ký thi THPT quốc gia, xét tuyển ĐH.

“Thí sinh đến Trung tâm nộp hồ sơ sẽ được nhập trực tiếp lên hệ thông của Bộ GD&ĐT và có máy tính kết nối để thí sinh kiểm dò ngay tại chỗ nên khá thuận tiện cho thí sinh. Tuy nhiên, nhiều em vẫn thiếu sót giấy tờ, ghi sai mã ngành nên phải lần 2, lần 3 mới hoàn tất thủ tục”, ông Chải nói.