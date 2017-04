Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế của một trường Đại học danh giá nhưng Tạ Quỳnh Anh (SN 1992, Hà Nội) lại lựa chọn theo đuổi nghề làm bóng bay nghệ thuật chỉ vì muốn níu giữ nụ cười hạnh phúc của những người xung quanh.

Những kí ức về bóng bay thổi lên giấc mộng ở thực tại

Hình ảnh một cô gái mặc trang phục chú hề, đội chùm bong bóng màu sắc, tay thoăn thoắt biến hình những quả bóng bay thành những con vật, tạo hình ngộ nghĩnh có lẽ sẽ khiến bất cứ ai đi qua cũng phải dừng chân đứng lại vì tò mò.

"Cô" hề Tạ Quỳnh Anh - người gắn bó với nghề làm bóng bay nghệ thuật đã hơn 5 năm.

Dù ít nhưng cô hề làm bóng bay nghệ thuật không phải là không có. Giống như Tạ Quỳnh Anh, cô bạn đã gắn bó với nghề cũng đã được hơn 5 năm trời.

Ngày còn nhỏ, nhà cũ của Quỳnh Anh ở gần chợ Đồng Xuân, nơi có những hàng quán bán bóng dọc con phố. Cũng như bao bạn nhỏ khác, mỗi khi Tết về, được bố mua cho một quả bóng bay có hình các nhân vật hoạt hình là điều làm cô bạn hạnh phúc nhất.

Đã vậy, bố của Quỳnh Anh còn khéo tay, nhà hàng xóm nhờ bơm giúp bóng để bán thì còn sáng tạo thêm kiểu lồng quả bóng nhỏ vào bóng to khiến khách hàng thấy lạ lại càng mua nhiều.

Lúc ấy, có lẽ chính bố của Quỳnh Anh cũng khó có thể ngờ một ngày không xa, con gái cưng lại lựa chọn theo nghề làm bóng bay nghệ thuật.

Quỳnh Anh bên "vườn" nghệ thuật của mình.

Khi bước vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cũng như phần đông sinh viên, Quỳnh Anh luôn cảm thấy vô định về tương lai và chẳng có lấy một hướng đi cụ thể. Cơ duyên đưa cô bạn đến với nghề làm bóng cũng tình cờ đến lạ!

Vào một ngày của năm hai Đại học, hình ảnh về những chú cún làm bằng bóng bay mà ngày bé hay nhìn thấy ở các lớp học tiếng Anh do các thầy làm tặng học sinh bỗng dưng ùa về trong tâm trí Quỳnh Anh.

Ký ức về chùm bóng bay ngày Tết của bố, hình ảnh về những con vật sinh động tạo nên bằng sự tài hoa của bàn tay nghệ nhân làm bóng… đã thôi thúc Quỳnh Anh tìm hiều về nó.

Cô lên mạng và tìm trên youtube cách làm rồi đi mua nguyên liệu về thử tập làm bằng được theo các clip hướng dẫn. Càng làm càng say mê, đến mức cứ đến đêm trong nhà vẫn có tiếng buộc bóng, thổi bóng, khiến nhiều khi ba mẹ cô cũng phàn nàn về sự ồn ào đột xuất của cô sinh viên..

Tham gia những khóa học cơ bản về tạo hình, rồi tự học thêm để trau dồi kiến thức, lần đầu tiên Quỳnh Anh chợt nhận ra, bản thân cũng có một năng khiếu đặc biệt gắn với nghệ thuật.

Cũng từ đó cho tới nay, đã hơn 5 năm gắn bó với nghề, dù có những lúc mệt mỏi đến nản, nhưng Quỳnh Anh vẫn cứ không ngừng thổi từng quả bóng nhỏ, thổi lên cả những giấc mộng thuở bé để chúng bay xa và trở thành hiện thực.

Một "cô" hề sống thật: Tuổi trẻ chỉ có một lần

Những ngày đầu biết con theo đuổi học làm bóng bay, bố mẹ Quỳnh Anh đều phản đối vì sợ điều đó làm ảnh hưởng đến học tập, coi những gì cô đang làm chỉ là vô bổ.

Ra trường được hai năm mà vẫn "lông bông" chẳng nghề nghiệp ổn định, với bố mẹ cô, mỗi lần có người hỏi, họ đều nói: "Cháu nó thất nghiệp". Còn Quỳnh Anh, cô chán ghét sự "ổn định" ngồi bàn giấy, 8 tiếng/ngày trong suy nghĩ của nhiều người và vẫn kiên trì theo đuổi nghề làm bóng bay.

Quỳnh Anh chia sẻ: "Bản thân mình tuy không sở hữu một công việc "ổn định" nhưng đổi lại mình luôn cảm thấy tự do và chủ động trong mọi việc. Bạn không thể biết được có những ngày mình ra khỏi nhà từ 5h sáng và trở về lúc 12h đêm.

Nhưng cũng sẽ có những ngày mình cho phép bản thân ngủ muộn một chút, ăn sáng rồi đi dạo phố café cả buổi mà không một tí áp lực công việc nào. Đối với mình thì công việc hiện tại là niềm vui và còn là "mơ ước" trong mắt nhiều bạn trẻ".

Suy nghĩ của người trẻ, đôi khi lại ngược lối với điều người lớn mong mỏi, vì cách nhau cả thế hệ và những môi trường chẳng giống nhau.

Nói thì nói vậy, nhưng cũng chính bố Quỳnh Anh là người mày mò tìm cách làm dụng cụ đo bóng cho con gái, sẵn sàng bỏ bán hàng để giúp cô đến trang trí các sự kiện nếu cần.

Cho đến nay, Quỳnh Anh cũng đã nhận được sự ủng hộ của bố mẹ, vì chứng minh được sự nghiêm túc và định hướng rõ ràng của bản thân.

Người khó tính đến mấy rồi cũng sẽ phải mềm lòng trước sự nỗ lực của cô gái nhỏ bé này khi nhìn cảnh Quỳnh Anh chạy dọc khu phố hàng Mã để tìm nguyên liệu nhưng không ưng chất liệu bóng, rồi lại vất vả lên mạng tìm kiếm, đặt hàng xách tay từ tận Thái Lan để sản phẩm chất lượng đến tay người dùng.

Có lẽ trong nghề, cũng ít có cô gái nào bạo dạn và chịu chi như Quỳnh Anh, khi đổ hết vốn liếng cả năm tích cóp để đi sang tận Hồng Kong, Singapore học làm bóng chuyên nghiệp.

Thành quả của việc đầu tư cho nghề chính là những sự kiện lớn luôn tin tưởng giao phần hình ảnh cho Quỳnh Anh phụ trách.

Cô chia sẻ: "Mình nghĩ là tại sao bóng bay ở nước ngoài phát triển như vậy mà ở Việt Nam lại kém phát triển hơn, từ đó thôi thúc mình phải đến tận nơi xem và học hỏi thay vì chỉ ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ đồng hồ và chỉ được ngắm những tác phẩm qua mạng.

Nghĩ lại thì đó quả là một hành trình rất dài, sau khi đi về thì thế giới quan mình thay đổi, mình mua rất nhiều bóng bay trở về – tiền hết – làm lại từ đầu – có tiền – lại đi học – lại mua bóng bay, cứ thế cứ thế, mình nhận ra rằng chưa điều gì làm mình có thể gắn bó bền bỉ đến vậy".

Những câu chuyện Quỳnh Anh chia sẻ không chỉ là sự kiên trì, "tích gió thành bão" mà còn là chuyện một người trẻ sống "có tâm" với nghề và theo đuổi đam mê một cách có chủ đích.

Làm được những sản phẩm bóng bay đẹp mắt, được khách hàng tin tưởng lựa chọn càng khiến cô bạn trăn trở chuyện vật chất và đam mê.

Công trình bóng bay nghệ thuật đồ sộ do Quỳnh Anh và các bạn thực hiện.

Có những đêm, Quỳnh Anh cứ trằn trọc mãi, vì dấu hỏi chấm lớn: việc chạy theo đồng tiền không thể nào song hành cùng với phát triển nghệ thuật.

Cô bạn hài hước cho biết: "Nghệ sĩ chân chính thì thường rất nghèo còn bánh mì và hóa đơn thì ngày ngày họ vẫn phải trả mà (cười).

Sau khi nghĩ rất nhiều thì mình vẫn chọn thiên hướng theo việc làm nghệ thuật, nhưng bên cạnh đó mình vẫn bán thêm cả nguyên liệu để phục vụ anh em trong nghề, việc làm đó tuy lãi thấp nhưng giúp mình cân bằng được cả hai".

Cô bạn có thể thỏa sức sáng tạo với những trái bóng bay.

"Mỗi lần đi làm ở các trung tâm thương mại, các bạn nhỏ sẵn sàng chờ và xếp hàng rất lâu để được nhận bóng từ mình, điều này vô tình hình thành ra một thói quen tốt và trật tự cho các bạn nhỏ". – Đó là những kỉ niệm đẹp Quỳnh Anh mãi không quên.

Hình ảnh về một "cô hề" miệng luôn mỉm cười, tay thoăn thoắt biến hình cho những quả bóng bay nghệ thuật đã khiến cả nghìn người ở những sự kiện cô từng làm vui vẻ, phấn khích và trẻ hơn.

Bóng bay làm cả trời tuổi thơ ùa về. Người lớn cũng trầm trồ thích thú, háo hức chờ thành quả sau bàn tay tài hoa của Quỳnh Anh giống như sự mong đợi hồn nhiên của con trẻ.

Bóng bay nghệ thuật đã giúp Quỳnh Anh có những trải nghiệm đẹp như thế, có thêm những người bạn trong và ngoài nước, rồi cả những lời mời, cơ hội sang tận nước ngoài làm việc…

"Doing what you like is freedom -Liking what you do is happiness" - tuổi trẻ chỉ có một lần, tại sao lại không làm điều mà mình thích?

Tôi chỉ cần một công việc cho tôi niềm vui và hạnh phúc để mỗi lần đi làm lại được hòa mình vào bầu không khí vui tươi, cảm giác thật thoải mái, lao động hết mình mang lại tiếng cười cho mọi người và cảm nhận mình đang "sống thật"! Vậy là đủ.

Đó là những gì Quỳnh Anh chia sẻ trên Facebook cá nhân và cũng là điều mỗi người hy vọng có được ở những năm tháng tuổi trẻ.