Với mức hỗ trợ học phí 100% lên đến 7 tỷ đồng cho 4 năm học, Tôn Nữ vui sướng đến mức đã bật khóc ngay khi nhận kết quả. Bài luận viết về cái tên cùng với những thành tựu khác đã giúp cô bạn theo học ngành Nhân văn tại Đại học Harvard.

Tôn Nữ yêu văn học, thơ ca và muốn tìm hiểu về nhân loại.

Một mùa tuyển sinh nữa lại đến, các học sinh Việt đang hồi hộp đón đợi tin vui từ những tập hồ sơ gửi gắm ước mơ được chuyển đi khắp thế giới. Và không để chúng ta đợi lâu, chân dung nữ sinh Việt đầu tiên được nhận vào Harvard năm nay đã lộ diện.

Đó là Nguyễn Đình Tôn Nữ (sinh năm 1999, tại Hà Nội). Tôn Nữ đang là học sinh lớp 12 Anh1 của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Gửi đến Harvard bài luận: Vì sao tôi tên Nguyễn Đình Tôn Nữ?

Hạnh phúc đến bật khóc khi được học bổng 7 tỷ của Harvard nhưng thật bất ngờ khi Tôn Nữ tiết lộ đây không phải là giấc mơ của mình.

"Mình không mơ được vào Harvard, cái mình mơ là một môi trường giáo dục tiên tiến, cởi mở, nơi có thể giao lưu với bạn bè từ đủ mọi nơi trên thế giới, đủ mọi hoàn cảnh xuất thân, khác nhau về gần như tất cả mọi mặt trừ việc đều chia sẻ một niềm hứng thú với nhân loại và sự ham học hỏi, đam mê tri thức", Tôn Nữ chia sẻ.

Ngoài việc giải thích về cái tên đặc biệt của mình trong bài luận, cô bạn chọn nói về sự thất bại thay vì bàn đến thành công. Có lẽ, đây là điểm gây ấn tượng với các giáo sư Harvard.

Trong đợt tuyển sinh này, ngoài Harvard, Tôn Nữ còn nộp hồ sơ đến các trường khác như Stanford, các trường Ivy League như là Yale, Princeton, Columbia vài trường Liberal Arts gồm Swarthmore và Williams. Cô bạn được Harvard, Williams và Swarthmore gọi tên trong khi những trường khác đều trượt, kể cả trường Tôn Nữ đinh ninh mình sẽ đậu.

Vào Harvard với mức học bổng "khủng", dĩ nhiên là Tôn Nữ phải thuyết phục ban tuyển sinh. Điều đó được thể hiện phần nào qua bài luận gửi đến trường.

9X Việt đã kể cho các vị giáo sư tại đại học Harvard nghe một câu chuyện khá thú vị, đó là vì sao cô mang tên "Nguyễn Đình Tôn Nữ".

"Nguyễn Đình là họ, Tôn Nữ là cháu gái. Tên mình nghĩa là người con gái của dòng họ Nguyễn Đình. Trong bài luận gửi đến Harvard mình viết về việc bố đặt tên mình là Tôn Nữ, không phải chỉ vì nó là một cái tên lạ, mà hơn thế, bố muốn gửi gắm mong ước rằng mình sẽ nối nghiệp của gia đình có nhiều đời là giáo viên và người có học. Suốt cuộc đời mình, mỗi lần tên "Nguyễn Đình Tôn Nữ" vang lên, mình sẽ được nhắc nhở rằng bất kể học được cái gì, đạt được cái gì, nó chỉ có ý nghĩa khi mình có thể phục vụ cộng đồng và đất nước", Tôn Nữ giải thích.

Trong phần luận tự chọn gửi đến đại học Harvard, ngoài việc bàn về cái tên, Tôn Nữ còn nhắc đến "Cộng Hưởng". Đây là một dự án về giáo dục được cô bạn thực hiện năm lớp 10 và cũng là sản phẩm đầu tay của nữ sinh.

Tôn Nữ là bạn trẻ giàu năng lượng, năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa. 9X chỉ mới phát hiện mình yêu văn chương gần đây và điều đó đã khiến cuộc đời cô bạn này rẽ sang một hướng mới.

Đối với Tôn Nữ, việc viết bài luận này không chỉ đơn thuần là để xin học bổng ở các trường mà cô nhắm đến và càng không phải để được đậu vào Harvard. Cô bạn viết luận để nhìn lại chặng đường mình đã đi và rút ra những bài học mà không ai có thể dạy mình, những bài học mà chỉ có kinh nghiệm mới có thể chỉ ra.

Chọn học Nhân văn để hiểu thêm về nhân loại

Tôn Nữ chụp cùng bố và anh trai, những người có vị trí quan trọng trong cuộc đời mình. Tôn Nữ chụp cùng bố và anh trai, những người có vị trí quan trọng trong cuộc đời mình.

Lựa chọn học ngành Nhân văn tại Harvard, Tôn Nữ bộc bạch lý do: "Mình muốn hiểu thêm về nhân loại. Những lớp mình học trong thời gian tham gia đội tuyển quốc gia đã tạo cho mình hứng thú với bộ môn triết học và các loại hình nghệ thuật khác nhau như thơ hay phim.

Đọc thơ của Chiyo-ni trong lớp của cô Phùng Hà Thanh, hay xem "video essay" của Slavoj Zizek trong giờ của thầy Trung T. Lê đã mở ra cho mình cả một thế giới mới. Với nguồn cảm hứng về các triết học, văn học hay nghệ thuật ngoài giờ lên lớp ấy, mình đã quyết định nộp hồ sơ vào Harvard ngành Nhân văn".

Để có được thành công hôm nay, Tôn Nữ đã lên kế hoạch rất kỹ càng để bất cứ khi nào cơ hội đến, cô đều có thể nắm bắt. Khởi đầu từ việc nỗ lực học thật nhiều trong hai năm đầu học cấp 3. Tôn Nữ nỗ lực đầu tiên là vì dự án "Cộng Hưởng", sau đó là đến đội tuyển quốc gia, chứ không hẳn là vì Harvard.

Trên hành trình chinh phục những đỉnh cao, cô bạn gặp được nhiều người sẵn sàng giúp đỡ mình bằng cách cho mượn sách SAT cũ để học, hay là cùng cô bạn làm nên một sự kiện, dự án thành công. Chính vì họ, Tôn Nữ không coi việc được nhận vào Harvard là thành tựu của riêng mình mà là thành quả của một "team". Đó là tập hợp những người đã luôn ủng hộ và kiên nhẫn với Tôn Nữ trong suốt những năm qua.

Tôn Nữ cảm thấy biết ơn. Cô bạn nói: "Mình bắt đầu chuẩn bị hồ sơ vào tháng 10/2016. Từ lúc đó cho đến tận bây giờ, thầy Luke Taylor của trung tâm Spark Prep đã sát cánh bên mình trong mọi thứ, từ chiến thuật viết các bài luận, đến những cụộc nói chuyện vu vơ lúc nửa đêm về Thiền, hay đồ ăn ngon ở Sài Gòn. Trong tất cả, em biết ơn thầy Luke Taylor nhất vì đã chịu đựng mình. Nhờ thầy, mình đã có một kì "apply" hết sức vui vẻ và thành công".

Một nguồn năng lượng căng tràn luôn tỏa ra từ cô gái này!

Lớn lên trong gia đình có bố mẹ là những tấm gương sáng về vượt khó học giỏi và thành đạt, Tôn Nữ học được nhiều điều hay từ họ. Cô luôn thầm cảm ơn bố mẹ vì đã cho mình một môi trường có đầy đủ các yếu tố để có thể phát triển đúng định hướng mà không hề cảm thấy bị áp đặt.

Tôn Nữ hãnh diện nói: "Bố mình là nhà báo, mẹ là kỹ sư. Họ làm nên mọi điều khác biệt và là người có vai trò quan trọng nhất trong mọi thành công của mình, không phải chỉ lần này".

Mượn câu phát biểu của nữ ca sĩ nổi tiếng Rihanna trong lễ nhận giải thưởng nhân đạo của ĐH Harvard vào tháng 3 năm nay, Tôn Nữ khép lại cuộc trò chuyện: "So I made it to Harvard!" (tạm dịch: Vậy là tôi đã đến Harvard rồi nè!).