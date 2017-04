Sáng 19/4, trên mạng xã hội xuất hiện một video dài hơn 3 phút ghi lại cảnh 3 phụ nữ túm tóc một nữ sinh và bắt quỳ gối để làm nhục ngay trước cổng trường khiến nhiều người phẫn nộ. Người đăng tải video còn ghi tiêu đề rất khủng khiếp nữ sinh 16 tuổi bị đánh ghen vì ngủ với đàn ông đã có vợ”.

Đoạn video hơn 3 phút vừa được một tài khoản facebook đăng tải ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo đồng phục, bị 3 phụ nữ túm tóc, lôi xềnh xệch ngay gần cổng trường.

Nữ sinh mặc áo đồng phục tỏ vẻ sợ hãi trước sự hung hãn của 3 phụ nữ kia. Vừa lôi kéo, dúi đầu nữ sinh, 3 phụ nữ kia vừa liên mồm chửi bới và văng tục.

“Tao đố đứa nào cứu được nó trong ngày hôm nay”, phụ nữ mặc áo hai dây màu vàng khoát tay quát tháo. Cùng với đó, một trong 3 người phụ nữ cũng văng tục và dọa gọi công an lên xử lý, dọa lấy xe chở nữ sinh đi nơi khác để tiếp tục hành hung.

Nữ sinh mặc áo đồng phục vị 3 phụ nữ bắt quỳ gối trước cổng trường.

Do sự việc diễn ra vào giờ tan trường và giữa đường đi khiến giao thông đoạn trước cổng trường THPT Xuân Khanh bị tắc nghẽn cục bộ. Sự việc được hàng trăm học sinh chứng kiến. Nhiều em dùng điện thoại quay video.

Một số người dân đã kịp thời vào can ngăn, cố tách nữ sinh kia khỏi 3 đối tượng nhưng những em này vẫn hung hãn lao vào túm tóc, xô ngã và bắt nữ sinh quỳ để mình quay lại video, chụp ảnh.

Trao đổi với PV sáng 19/4, ông Đỗ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Khanh xác nhận, sự việc xảy ra với học sinh trường mình. Theo đó, khoảng 5h chiều thứ 6 (ngày 14/4), ngay sau giờ tan học, một số đối tượng nữ bên ngoài đã gây mất trật tự ngay dốc gần trường. Nữ sinh mặc áo đồng phục, bị túm tóc, lôi kéo và ép quỳ trong clip được đăng tải trên mạng là học sinh lớp 11 của trường THPT Xuân Khanh.

“Tôi đã xem video trên ngay sau khi xảy ra sự việc. Người đăng tải video đã ghi tiêu đề rất khủng khiếp (“nữ sinh 16 tuổi bị đánh ghen vì ngủ với đàn ông đã có vợ” - PV) nhưng bản chất chỉ là một số đối tượng bên ngoài đến tìm gặp một nữ sinh của trường và gây rối.

Nữ sinh bị các đối tượng túm tóc lôi đi trước sự chứng kiến của hàng trăm người

Bình thường chúng tôi vẫn phối hợp với dân phòng để giảm ùn tắc ngay con dốc gần trường sau khi tan học. Hôm đó, có thể do dân phòng chưa đến kịp nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc, gây ùn tắc. Ngay sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã báo cáo với công an Phường. Hai chiến sĩ đã được bên công an cử đến xử lý và đưa các đối tượng gây rối về trụ sở làm việc”, ông Chiến cho biết.

Về nguyên nhân của sự việc có đúng như tiêu đề được ghi trên video hay không, theo ông Chiến, việc này do phía công an sẽ điều tra xác minh. Ban đầu xác định do hai bên mâu thuẫn cá nhân. Còn việc các đối tượng gây rối trật tự ở cổng trường đã được nhà trường phối hợp với công an để xử lý.

Các đối tượng bắt nữ sinh quỳ để chụp ảnh

Cũng theo ông Chiến, nhà trường đã họp ban giám hiệu vào sáng 15/4 về sự việc, bởi có chuyện mất an ninh ngay cổng trường rất nguy hiểm. Nữ sinh của trường cũng phải viết tường trình nhưng do sự việc xảy ra ngoài trường, các đối tượng gây đánh là người tự do nên không thể mời gia đình làm việc mà nhờ toàn bộ vào sự điều tra của cơ quan công an.

Ngoài ra, để rút kinh nghiệm cho học sinh toàn trường, vào ngày thứ 2 (ngày 17/4), nhà trường đã quán triệt với học sinh về việc đảm bảo an ninh trật tự.

Hiện nữ sinh trên đi học bình thường tại trường.