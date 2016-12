Nữ sinh bay người kẹp cổ 3 thanh niên Lương Thị Hoài Thương (Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I), nữ thủ khoa đầu tiên được phong hàm trung úy của Đại học Phòng cháy chữa cháy... là những gương mặt sinh viên công an nổi bật năm qua.

Nữ sinh nổi tiếng với thế võ bay người kẹp cổ 3 thanh niên là thủ khoa kép của Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Ảnh: Giang Huy.

Tại Liên hoan Võ thuật Thanh niên Công an lần thứ IV khu vực phía Bắc diễn ra ngày 15/3, nữ sinh Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I Lương Thị Hoài Thương tham gia nội dung võ ứng dụng của công an nhân dân. Em nhận được sự cổ vũ, reo hò nồng nhiệt của hàng nghìn người với những thế Vovinam. Đối diện 3 thanh niên cao lớn, ngổ ngáo, cô gái mảnh khảnh nhanh như cắt lao lên không trung dùng chân kẹp chặt cổ và quật ngã cả 3 người cùng lúc.

Được lan truyền khắp cộng đồng bởi thế võ đẹp mắt, ngay tại Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Hoài Thương cũng nổi tiếng. Em là thủ khoa đầu vào khối A của trường, năng nổ trong các hoạt động thể thao, văn nghệ của đoàn trường và khối các trường Công an nhân dân.

"Thương rất đa tài, không chỉ giỏi văn hóa mà còn giỏi thể thao, văn nghệ, võ thuật. Em từng đạt Huy chương bạc môn cầu lông nội dung đôi nam nữ trong hội thao các trường Công an nhân dân khu vực phía Bắc; đại diện cho trường tham gia biểu diễn tại Liên hoan võ thuật Công an nhân dân…", Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I Hoàng Ngọc Huân nhận xét.

Với 9,1 điểm trung bình toàn khóa, mùa tốt nghiệp năm 2016, Lương Thị Hoài Thương trở thành thủ khoa đầu ra, sinh viên xuất sắc toàn khóa và được thăng hàm từ thượng sĩ lên thiếu úy.

Thủ khoa kép của Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I Nguyễn Thị Nga. Ảnh: NVCC.

Ngoài Hoài Thương, Nguyễn Thị Nga, lớp B1C1H01S, chuyên ngành Cảnh sát khu vực cũng là thủ khoa xuất sắc được thăng hàm thượng úy năm 2016 của Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Em đồng thời là thủ khoa kép của trường.

"3 năm ở trường, Nga luôn đứng đầu toàn khóa về thành tích học tập. Bạn ấy rất chịu khó tìm tòi đọc tài liệu và có trí nhớ tốt. Các giáo viên còn bất ngờ với khả năng hiểu rộng, lập luận sắc sảo của Nga", lớp trưởng B1C1H01S chuyên ngành Cảnh sát khu vực Đào Quý Tuyến nhận xét về nữ thủ khoa cùng lớp.

Chàng thiếu úy chia sẻ thêm, nhiều mùa thi phải đưa cô lớp phó Nguyễn Thị Nga vào bệnh viện vì học liên tục, không ngủ giờ nào. "Không chỉ học cho bản thân, Nga còn miệt mài tìm tài liệu, giảng bài cho cả lớp để đồng đội cùng đạt thành tích tốt. Cô gái này được thầy cô, đồng đội ai cũng yêu quý", lớp trưởng chia sẻ.

Nữ thủ khoa đầu tiên trong lịch sử 40 năm của Đại học Phòng cháy chữa cháy được thăng hàm trung úy. Ảnh: NVCC.

Vũ Thị Thu Huyền là gương mặt nổi bật tiếp theo trong năm 2016 của sinh viên các trường Công an. Đây là nữ sinh đầu tiên trong lịch sử 40 năm của Đại học Phòng cháy chữa cháy được phong quân hàm trung úy ngay khi tốt nghiệp. "Nỗ lực không ngừng nghỉ, không bao giờ bằng lòng với những gì đã đạt được" là nhận xét của giáo viên chủ nhiệm, thượng úy Phạm Văn Định về Huyền. Cũng như các nam sinh Đại học Phòng cháy chữa cháy khác, cô gái bé nhỏ quê Hải Phòng phải tập leo tường, vượt rào, cầm lăng, vòi, ôm bình chữa cháy...

Không chỉ giữ thành tích học tập tốt, Vũ Thị Thu Huyền còn đạt nhiều giải cao trong các hội thi võ thuật Công an nhân dân. Em từng giành 2 huy chương vàng và một huy chương bạc, một huy chương đồng trong hội thi võ thuật thanh niên công an liên tiếp các năm 2012-2014 do Bộ Công an tổ chức.

Thủ khoa đầu ra năm 2016 Lê Minh Phương. Ảnh: Quỳnh Trang.

Lê Minh Phương - thủ khoa được phong hàm trung úy, được giữ lại làm giảng viên Học viện An ninh nhân dân. Ngay từ khi vào học, Phương được nhiều người chú ý bởi là con của Phó giám đốc Học viện. Tuy nhiên, điều làm em nổi tiếng hơn lại là đức tính khiêm nhường, hòa đồng, chăm chỉ và thành tích học tập tốt.

4 năm liền Lê Minh Phương là học viên xuất sắc với điểm trung bình chung mỗi năm trên 9 phẩy. Em liên tiếp đạt giải cao ở các cuộc thi: Tìm hiểu 70 năm Học viện An ninh nhân dân (giải đặc biệt); thi tìm hiểu Việt Nam - Cu Ba do Bộ Ngoại giao tổ chức (giải đặc biệt); giải ba tập thể cuộc thi tìm hiểu không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật hoang dã do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức…

Với 9,45 điểm trung bình toàn khóa, đạt loại xuất sắc, Lê Minh Phương là sinh viên duy nhất trong số 1.044 học viên tốt nghiệp năm 2016 của Học viện An ninh nhân dân được phong hàm trung úy trước 2 năm.

Nguyễn Thị Huệ, thủ khoa đầu vào Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2016. Ảnh: NVCC.

Nữ sinh 18 tuổi của Học viện Cảnh sát nhân dân Nguyễn Thị Huệ cũng là gương mặt phủ dầy trên các mặt báo năm 2016 khi đạt điểm thi đầu vào khối C cao nhất cả nước 31,75 điểm, tính cả điểm cộng.

Nguyễn Thị Huệ sinh ra trong gia đình bố gánh sỏi thuê ở bến thuyền, mẹ đi gom phế liệu nuôi 2 con ăn học. Sự vất vả đó của cha mẹ khiến Huệ quyết tâm học giỏi. Năm lớp 10, em thi đỗ trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái); lớp 11 Huệ thi vượt cấp và đạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia. Đến lớp 12, em tiếp tục đạt giải nhì môn Địa lý cấp quốc gia.

Tuy đủ điều kiện tuyển thẳng vào nhiều đại học có tiếng trên cả nước, Nguyễn Thị Huệ vẫn tập trung ôn THPT quốc gia với ước mơ trở thành sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Đây là ngôi trường em vừa yêu thích, vừa là nơi giúp em đỡ được gánh nặng kinh tế gia đình. Với tổng điểm 31,75 (đã cộng 3 điểm đạt giải quốc gia và 1,5 điểm khu vực), Huệ trở thành thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân.