TPO - Điểm mới trong công tác tuyển sinh vào các trường công an năm 2017 là công an nơi sơ tuyển sẽ phát hành hồ sơ dự thi THPT quốc gia cho thí sinh trường công an.

Theo Cục Đào tạo - Bộ Công an, để khắc phục tình trạng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường công an nhân dân (CAND) nhưng do khách quan, chủ quan không đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức nên sắp đến ngày dự thi THPT Quốc gia có đơn thư đề nghị được bổ sung vào danh sách dự thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT gây khó khăn cho công tác tổ chức thi của các đơn vị được giao chủ trì thi và công tác quản lý, hướng dẫn của Công an nơi sơ tuyển. Theo đó, năm 2017, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường CAND bên cạnh hồ sơ xét tuyển vào vào các trường CAND như mọi năm sẽ được phát thêm Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo mẫu của Bộ GD&ĐT. Hồ sơ xét tuyển vào các trường CAND sẽ do Công an nơi sơ tuyển tiếp nhận. Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nộp tại trường THPT nơi thí sinh đang học (đối với thí sinh đang học lớp 12 và dự thi để xét công nhận tốt nghiệp năm 2017) hoặc điểm tiếp nhận hồ sơ do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, TP quy định đối với những thí sinh khác. Nếu thí sinh xác định có nguyện vọng xét tuyển vào một học viện, trường đại học CAND (đào tạo cho theo chỉ tiêu của Bộ Công an) thí sinh phải khai trên Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tên học viện, trường CAND, ngành xét tuyển, tổ hợp đăng ký xét tuyển tại nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) trên phiếu. Các nguyện vọng còn lại (2,3, 4,5,...) thí sinh đăng ký vào trường ngoài Công an hoặc hệ dân sự của các trường Công an theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào các học viện, trường đại học CAND sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào trường ngoài Công an hoặc hệ dân sự của trường CAND theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng đăng ký xét tuyển.