TPO - Ngày 25/3, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) chủ trì, phối hợp với 34 doanh nghiệp tổ chức Ngày hội việc làm sinh viên năm 2017, với sự tham gia của lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị cùng hàng nghìn ĐVTN, học viên, sinh viên trong và ngoài học viện.

Theo Đại tá Cao Minh Tiến, Chính ủy Học viện KTQS, Ngày hội việc làm sinh viên nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về môi trường văn hóa doanh nghiệp, những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết khi tham gia tuyển dụng, làm việc tại các doanh nghiệp. Đồng thời đây cũng là dịp để các doanh nghiệp giới thiệu đến sinh viên về thương hiệu, hình ảnh, trực tiếp tuyển dụng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp cũng như của xã hội trong tương lai.

“Việc làm luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của sinh viên trước và sau khi tốt nghiệp. Đó cũng là thước đo đánh giá trình độ, năng lực và cũng là cái đích của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, Học viện KTQS đã và đang tích cực triển khai việc đào tạo gắn liền với nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động”, Đại tá Cao Minh Tiến nói.

Trong khuôn khổ ngày hội, diễn ra các hoạt động như tổ chức các gian hàng tư vấn tuyển dụng việc làm của các doanh nghiệp đối với sinh viên, hội chợ ẩm thực, thi đấu kéo co, các trò chơi sinh viên, giao lưu văn nghệ, dân vũ; hội thảo chuyên đề giành cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin và các bạn sinh viên đam mê lập trình di dộng do Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và phát triển điện thoại Samsung tổ chức; hội thảo chuyên đề giành cho sinh viên ngành hóa học và môi trường do Khoa Hóa lý kỹ thuật phối hợp với Công ty CP phân lân Ninh Bình, Công ty CP xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Giang, Viện công nghệ mới - Viện Khoa học & Công nghệ Quân sự tổ chức; hội thảo chuyên đề giành cho sinh viên ngành xây dựng, cầu đường do Viện kỹ thuật công trình đặc biệt phối hợp với Công ty cổ phần Giáo dục và hướng nghiệp Aloha tổ chức…

Đại tá Cao Minh Tiến, Chính ủy Học viện KTQS (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu tham quan gian hàng sách của Câu lạc bộ Sách và hành động Học viện KTQS tại ngày hội.

Nhân viên Công ty CP Viễn thông FPT đang hướng dẫn các bạn sinh viên làm hồ sơ tuyển dụng với 5 vị trí: Technical Support, Kỹ thuật viên viễn thông, Thực tập sinh mạng ngoại vi, Kỹ sư hạ tầng viễn thông, Kỹ sư nghiên cứu phát triển mạng.

Nữ sinh viên Nguyễn Thị Trang (Đại học Điện lực) cùng các bạn trong điệu nhảy dân vũ sôi nổi

Các nhóm nhảy, ban nhạc sinh viên của Học viện KTQS, Đại học Điện lực, Đại học Sư phạm… sôi nổi tham gia ngày hội.