TP - Những ngày đầu năm 2017, nhiều học sinh lớp 11 ở Sóc Trăng đi mua sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11 tập 2 về sử dụng thì phát hiện sách có nhiều điều lạ lùng.

Thầy giáo Cao Xuân Lương, giáo viên dạy Văn Trường PTTH Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng) cho biết, sau khi được các học sinh cho hay, thầy đã tiến hành kiểm tra cuốn “sách lạ” và nhận thấy, về hình thức, số trang và kết cấu của sách này giống hệt với sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành (Mã số CH112m7, in tại Công ty in Trần Phú, 71-75 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh; Số in: 18GC. Số xuất bản: 692-2006/CXB/504-1530/GD; In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2007) hiện đang được sử dụng chính thức trong nhà trường. Tuy nhiên, nội dung của cuốn sách này thì hoàn toàn là lạ lùng. Biểu hiện lạ nhất là vừa thừa lại vừa thiếu bài.

Bìa cuốn “sách giáo khoa lạ” được phát hiện tại Sóc Trăng.

Cụ thể, theo phần Mục lục, sách có 44 bài, bắt đầu từ bài: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu) và kết thúc là Bảng tra cứu từ Hán Việt. Nhưng ở bên trong thiếu hẳn 8 bài gồm: Tương tư (Nguyễn Bính), Chiều xuân (Anh Thơ), Tiểu sử tóm tắt, Đặc điểm loại hình của tiếng Việt, Trả bài làm văn số 6, Tôi yêu em (Puskin), Bài thơ số 28 (Tagore) và bài Luyện cách viết tiểu sử tóm tắt. Tổng cộng các bài này là 16 trang (từ trang số 49 đến trang 64). Điều đáng nói, cuốn sách giáo khoa này từ trang 1 đến trang 48 là nhảy sang trang 65 luôn chứ không có các trang từ 49 đến trang 64.

Trong khi đó, cũng trong cuốn sách này lại thừa 7 bài (7 bài được in hai lần trong sách) gồm: Trả bài làm văn số 5, Viết bài làm văn số 6, Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử), Chiều tối (Hồ Chí Minh), Từ ấy (Tố Hữu), Lai Tân (Hồ Chí Minh) và Nhớ đồng (Tố Hữu). Tất cả các bài này in trùng 2 lần với tổng cộng thừa đúng 16 trang.

Theo thông tin ghi sau bìa sách, cuốn “sách lạ” kể trên có Mã số CH12t6, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, in tại Xí nghiệp in Hồ Văn Tẩu, số 1228 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá - Kiên Giang. Số đăng ký KHXB: 01-2016/CXBIPH/501-964/GD; ISBN: 978-604-0-00174-0; Số QĐXB: 60 SGK/QĐ-GD-CT ngày 09/7/2016. In xong và nộp lưu chiểu tháng 7 năm 2016. Số lượng in là 15.000 bản (QĐ-14/QĐIN-CNC), khổ 17 x 24cm. Giá bán 6.700đ/cuốn.

Thầy Cao Xuân Lương cho biết, cuốn “sách lạ” kể trên không giống với nội dung của các cuốn sách hiện đang được lưu hành và sử dụng chính thức trong nhà trường từ nhiều năm nay và cũng không đúng với phân phối chương trình hiện nay của Bộ Giáo dục-Đào tạo. “Có khả năng đó là sách thật nhưng do những người sản xuất sách làm ăn cẩu thả, cũng có thể đó là sách giả”- thầy Lương nghi vấn.