Ngày 9 - 10/12/2016 vừa qua, tại Trường đại học Y Khoa Đông Á (Busan, Hàn Quốc) đã tổ chức buổi Hội thảo quốc tế về tim mạch. Được biết, Hội nghị ở Busan là một trong những hội nghị Nội tim mạch lớn nhất của châu Á và thế giới được tổ chức hàng năm với sự tham gia của các giáo sư, chuyên gia đầu ngành của ngành Tim mạch can thiệp đến từ khắp nơi như Hoa Kỳ, Austraylia, Trung Quốc, Malaysia, Singapore…

Tham gia hội thảo lần này, có 3 sinh viên y khoa của Việt Nam được mời tham dự và thuyết trình, báo cáo đề tài khoa học. Đó là các em Phạm Hồng Gia Nguyên, Trần Triển và Ngô Thị Trang Đài đều là sinh viên năm thứ 4 Khoa Y của Trường Đại học Tân Tạo.

Đây là các sinh viên đã vượt qua vòng phỏng vấn do GS.TS.BS. Thạch Nguyễn (Giám đốc nghiên cứu tim mạch tại Trung tâm nghiên cứu Y khoa St Mary, Hoa Kỳ - Giáo sư danh dự tại 9 trường Đại học và Viện nghiên cứu tại Hoa Kỳ, Bắc Kinh, Nam Kinh, Singapore…) trực tiếp lựa chọn để tham gia hội thảo khoa học quốc tế hàng đầu này của ngành y.

Tại Hội nghị ở Busan, sinh viên Trần Triển đã được mời trình bày báo cáo khoa học có chủ đề “Phương pháp không can thiệp mới kiểm tra chính xác tình trạng mạch chất lỏng ở bệnh nhân bị giảm huyết áp”.

Việc được mời tham dự và thuyết trình đề tài khoa học tại một hội nghị chuyên ngành về y khoa hàng đầu thế giới cho thấy trình độ học thuật, khả năng nghiên cứu ở trình độ cao của sinh viên Khoa Y của Đại học Tân Tạo nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung. Nghiên cứu khoa học của các em được các giáo sư hàng đầu hoan nghênh, đánh giá cao và cho rằng, sẽ trở thành những ứng dụng rất có triển vọng trong tương lai.

Trước đó, sinh viên Khoa Y của Đại học Tân Tạo cũng đã từng tham gia thuyết trình các đề tài nghiên cứu về tim mạch được các chuyên gia hàng đầu quốc tế đánh giá cao và đã được đăng trên tạp chí tim mạch uy tín nhất của Mỹ: Journal of the American College of Cardiology (JACC). Từ tháng 10/2016 đã có 10 sinh viên xuất sắc của Đại học Tân Tạo đã được mời tham dự và thuyết trình các nghiên cứu của mình về tim mạch tại Hội nghị tim mạch quốc tế lần thứ 27, tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.