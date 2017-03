TPO - Đợt khảo sát hơn 62.000 học sinh lớp 12 của Hà Nội đã kết thúc. Khâu coi thi, tổ chức thi được đánh giá nghiêm túc. Dù chỉ là đợt thi thử, không lấy điểm nhưng học sinh làm bài với tâm lý như thật. Tuy nhiên, khâu in sao đề có sai sót đối với đề môn Toán và môn Hóa. Lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng đã có phương án xử lý.

Ông Phạm Hữu Hoan, trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD&ĐT.

Ông Phạm Hữu Hoan, trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD&ĐT cho biết: Sau khi bài thi Toán kết thúc, học sinh phản ánh có sai sót một câu trong đề thi. Trước tiên, thay mặt cho ban ra đề, xin trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã phản ánh kịp thời sai sót trong một câu của đề thi môn Toán trong kỳ thi khảo sát của Hà Nội.

Trong một câu của môn Toán có 4 phương án nhưng thực tế không có đáp án đúng. Sai sót này thuộc về lỗi kỹ thuật. Nhưng thay mặt cho ban ra đề thi, chúng tôi xin nhận trách nhiệm về hội đồng thi và trách nhiệm của cá nhân sẽ có những giải trình cụ thể đối với ban giám đốc.

Đề thi môn Hóa học có sai sót khi ở câu số 62 đề số 3, phương án C không có nội dung gì. Đây là do lỗi kĩ thuật khi đảo đề nên ở câu 62, phương án C bị đè lên khiến không có nội dung. Tuy nhiên, trong 24 thí sinh thuộc 24 mã đề, chỉ có một thí sinh gặp phải sai sót này.

Phương án giải quyết khi chấm thi, thưa ông?

Khi chuyển đáp án xuống cho các cụm chấm, chúng tôi sẽ có phương án cụ thể để hướng dẫn hội đồng chấm thực hiện. Chúng tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc. Đối với phòng phổ thông, chúng tôi dự kiến tham mưu ban giám đốc, mỗi câu 0,2 điểm thì chúng ta sẽ tính 0,2 điểm cho tất cả các em vào câu này. Coi như, tất cả các em làm đúng. ở đề thi môn Hóa học. Ngay trong đầu giờ sáng 21/3, khi chưa bắt đầu môn thi, Sở GD&ĐT đã phát hiện ra sai sót và đã báo cho toàn bộ các hội đồng thi nhắc nhở thí sinh không chọn đáp án C ở câu hỏi này.

Vậy theo ông kinh nghiệm được rút ra trong đợt khảo sát này là gì?

Từ những kinh nghiệm trong sai sót của đề Toán, chúng tôi sẽ đưa ra một số điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong thời gian sắp tới.

Thứ nhất, là trong quy trình làm đề, việc đọc, rà soát lại đề cần cẩn thận, kỹ lưỡng hơn.

Thứ hai, trong quá trình kỹ thuật làm đề, tránh chỉnh sửa nhiều lần, tránh nhảy font chữ dẫn đến sai sót.

Thứ 3, đề thi THPT quốc gia năm nay có 24 mã đề. Do đó, số lượng đề thi và câu hỏi tương đối nhiều. Chúng ta cần lấy nhiều người vào làm đề, cần đọc thật kỹ 24 đề. Vì trong quá trình đảo mã đề cũng có thể có sai sót rất nhỏ dẫn đến làm thay đổi kết quả cả bài thi, ảnh hưởng đến chất lượng khảo sát, phản ánh không đúng chất lượng giáo dục.

Năm nay, thi THPT quốc gia, các Sở GD&ĐT được giao chủ trì cụm thi. Khâu in sao đề đúng là khiến các Sở lo lắng nhất. Hà Nội chuẩn bị cho khâu này như thế nào, thưa ông?

Ban giám đốc giao việc in sao đề thi cho phòng quản lý thi và kiểm định chất lượng chủ trì và làm đầu mối thường trực trong vấn đề này.

Phòng quản lý thi sẽ tham mưu ban giám đốc để có cách đảm bảo quỹ thời gian, nhân sự, số người và hội đồng in sao nhằm đảm bảo chính xác, không có sai sót.

Năm nay, kỳ thi THPT quốc gia có điểm mới là trong phòng thi có 24 đề thi khác nhau và in đề thi đến từng phòng thi.

Các thí sinh tự do có thể chỉ chọn thi Vật lý, Hóa học mà không thi Sinh học hoặc thi Hóa, Sinh, không thi Lý. Do đó, đề thi lại phải in theo chuẩn mực như thế.

Đối với khối GDTX, cũng có chuyện đó. Năm nay, số lượng thí sinh dự thi tại Hà Nội dự kiến tăng vì theo quy chế mới, thí sinh tự do có quyền đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học tại bất cứ đơn vị tỉnh, thành nào. Do đó, những em muốn thi tại Hà Nội, chúng tôi đều chấp nhận. Như vậy, ngoài thí sinh tự do của HN còn có thí sinh tự do của các tỉnh khác. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các em thi thuận lợi.

Xin cảm ơn ông!