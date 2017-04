TPO - Hiện nay có rất nhiều kênh thông tin về thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm 2017 được gửi tới thí sinh, nhưng thông tin trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (thituyensinh.vn) là chính thống và đảm bảo tính chính xác nhất.

Ngày 12/4, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP. HCM Nguyễn Tiến Đạt vừa có thông báo gửi thí sinh đăng kí thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2017.

Theo Sở GD&ĐT, hiện nay có rất nhiều kênh thông tin về thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm 2017 được gửi tới thí sinh, nhưng thông tin về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm từ các văn bản và trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT (thituyensinh.vn) là chính thống, được cập nhật thường xuyên và đảm bảo tính chính xác nhất.

Sở GD&ĐT cũng đề nghị hiệu trưởng các trường phổ thông, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên thông tin nội dung này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh của đơn vị, nhất là trong quá trình thí sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2017.

Trước đó, cuốn sách Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 (tập 2, dành cho các tỉnh phía Nam) do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành đã in sai mã ngành của nhiều trường so với thông tin chính thức của các trường đại học này đã công bố trên web và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Phía ĐHQG TP. HCM (đơn vị có 2 trường thành viên là trường ĐH Bách Khoa và trường ĐH Kinh tế - Luật bị in sai mã ngành trong cuốn cẩm nang trên) cũng đã gửi văn bản khẩn đề nghị Sở GD&ĐT các tỉnh thành chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn hỗ trợ các thí sinh được điều chỉnh, cập nhật thông tin trên hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017 từ ngày 1/4 - 20/4, theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, cũng khuyến cáo thí sinh nên xem thông tin tuyển sinh chính thức của các trường đại học tại cổng thông tin tuyển sinh của các trường đại học hoặc cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Bởi đây là nơi cung cấp thông tin tuyển sinh công khai, chính thức với dữ liệu được cập nhật, chính xác nhất từ các trường.

Được biết, chỉ riêng tại TP. HCM, cuốn cẩm nang Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 (tập 2, dành cho các tỉnh phía Nam) do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành đã được các trường phổ thông, học sinh tự nguyện đăng ký mua để tham khảo và làm tư liệu đăng ký tuyển sinh đại học với số lượng 1.000 cuốn.