TPO - Chiều 17/2, bà Phạm Thị Loan, Phó phòng Giáo dục quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, đã yêu cầu đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Apollo, nơi đang gây xôn xao dư luận về việc 1 cô giáo có hành động nâng một đứa trẻ dọa ném qua cửa sổ trong giờ ăn.

Tạm đình chỉ cơ sở mầm non Apollo, nơi xảy ra hình ảnh hiệu trưởng dốc ngược dọa ném trẻ qua của sổ:

Theo đó, sáng cùng ngày, Phòng Giáo dục quận Bình Thạnh cũng lãnh đạo UBND Phường 12, quận Bình Thạnh đã làm việc với cơ sở mầm non Apollo sau khi mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nữ giáo viên tại đây nâng đứa trẻ dọa ném qua cửa sổ trong giờ ăn.

Hình ảnh nảy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội cùng với những lời bình luận chỉ trích hành động của cô giáo mầm non trên.

"Chúng tôi xác minh sự việc trên là đúng và đề nghị phường có quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non ngay trong ngày hôm nay. Theo quy định về cấp giấy phép thì phường sẽ là đơn vị ban hành qyết định đình chỉ, tuy nhiên, Phòng sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện của cơ sở", bà Loan nói.

Hiện trường mầm non Apollo có 15 trẻ với 6 giáo viên. Việc đình chỉ đột ngột cở sở mầm non Apollo ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến các trẻ và phụ huynh bởi thời điểm này tìm trường mầm non rất khó.

Ông Võ Hàn Lam, chủ nhóm lớp Apollo cho biết, ngay trong chiều nay cơ sở sẽ trao đổi với những phụ huynh đang gửi con em theo học tại cơ sở để thông tin về sự việc, trả lại học phí và hỗ trợ phụ huynh tìm chỗ học mới nếu cần.

Được biết, hệ thống nhóm lớp Apollo được thành lập cách đây 10 năm và cơ sở ở quận Bình Thạnh là cơ sở thứ 3 của hệ thống mới đưa vào hoạt động giữa tháng 12/2016.

Trước đó, ra vào bữa ăn xế ngày 15/2 và bị phụ huynh phát hiện khi xem video được camera của trường lưu lại. Sau đó, phụ huynh đã đến trường để nói chuyện, cô hiệu trưởng đã nhắn xin lỗi phụ huynh.

Hình ảnh được cho là ngược đãi trẻ mầm non trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Được biết, nữ hiệu trường là một người có kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục mầm non...