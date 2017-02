Nữ giáo viên Trường Mầm non Thanh Xuân Nam (Thanh Hóa) bị sa thải do dùng đũa đánh bé gái bầm tím hai chân.

Cô giáo Thuỳ Linh bị sa thải sau hơn 2 tháng thử việc tại trường Thanh Xuân Nam. Ảnh: Lê Hoàng.

Ông Nguyễn Quốc Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Mầm non Thanh Xuân Nam (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) vừa ký quyết định sa thải cô giáo Ngô Thị Thùy Linh (29 tuổi, phụ trách lớp Mầm non 3) do dùng đũa đánh vào đùi bé gái 2 tuổi.Quyết định nêu rõ cô Linh bị sa thải do vi phạm Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường; vi phạm quy định đạo đức nhà giáo; vi phạm điều 4 hợp đồng lao động.Trước đó chiều 9/2, bà Phạm Thị Mạnh (khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) đến trường mầm non Thanh Xuân Nam đón cháu nội Thu Phương. Trên đường về, bé gái liên tục kêu khóc và có biểu hiện hoảng loạn tâm lý. Người thân sau đó kiểm tra, phát hiện bé bị bầm tím hai bắp đùi.Cô giáo phụ trách lớp Ngô Thị Thùy Linh thừa nhận vì bé quấy khóc nhiều nên nổi nóng đánh bé gái trong khu vệ sinh lớp học.Trường mầm non tư thục Thanh Xuân Nam được xây dựng tại Trung tâm Khu đô thị mới Nam Đông Hương, hoạt động từ tháng 7/2016, hiện có 11 lớp với khoảng 300 trẻ. Bé gái bị bạo hành mới đi học ngày thứ tư. Còn cô giáo Ngô Thị Thùy Linh mới được nhận vào làm việc tại trường hơn 2 tháng và đang thử việc.