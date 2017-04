Mới đây, thông tin một cô giáo mầm non trên địa bàn tỉnh Phú Thọ véo tai cháu bé 4 tuổi trong giờ tập thể dục khiến cháu bé bị chảy máu tai khiến dư luận bức xúc và lên án về hành vi của cô giáo này.

Theo chia sẻ của mẹ cháu bé trên facebook “Cả nhà cho em cái nhận xét. Con nhà em đi học chỉ vì cháu không biết xếp hàng tập thể dục chuẩn bị cho ngày thể dục thể thao mà cô vặn tai cháu như này đây ạ.

Bài chia sẻ của mẹ cháu bé trên mạng xã hội sau khi phát hiện tai cháu bé bị chảy máu.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ đã có rất nhiều bình luận và lượt chia sẻ tập trung lên án về hành vi của cô giáo mầm non đã khiến cháu bé chảy máu tai.

Để tìm hiểu rõ sự việc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chị N mẹ cháu mẹ chiều ngày 7/4.

Theo chia sẻ chị N mẹ cháu bé bị cô giáo “quệt tay” chảy máu tai cho biết: “Chiều ngày 3/4 sau khi bé N đi học về chị phát hiện tai cháu bị chảy máu, tôi có hỏi con thì bé nói cô giáo kéo tai con vào hàng trong giờ tập thể dục.

Ngay sau đó, tôi có gọi điện cho cô giáo để hỏi thì cô giáo có chối mà chỉ nói không để ý. Do quá bức xúc tôi đã đăng lên mạng xã hội, đến sáng ngày 4/4 tôi đưa cháu lên trường để hỏi thì cô giáo nhận nhưng nói là vô ý “quyệt tay” vào tai mới gây ra vết xước nhỏ”.

Ảnh mẹ cháu bé chụp đăng lên facebook.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 4/4 cô Hiệu trưởng cùng cô Thủy đã đến nhà gặp, trao đổi và xin lỗi mong gia đình thông cảm, cũng như không làm lớn chuyện. Nên chị N đã đồng ý để nhà trường rút kinh nghiệm không có lần sau”, chị N cho biết thêm.

Liên sau đến sự việc, chúng tôi có đến trường Mầm Non Đồng Thịnh để xác minh thông tin nhưng các giáo viên trong trường nói Hiệu trưởng đi vắng không ở nhà.

Trao đổi với PV chiều ngày 7/4, ông Trần Quốc Hùng – Chủ tịch UBND xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ xác nhận: “Sáng ngày 7/4, UBND xã có nhận được báo cáo của trường mầm non Đồng Thịnh về trường hợp cô Đinh Thị Thủy vô ý “quệt tay” vào tai khiến cháu N bị chảy máu trong giờ tập thể dục”.

Ông Hùng bày tỏ quan điểm, “Tôi mong các cơ quan báo chí phản ánh đúng sự thật, cái gì sai là phải lên án, tốt thì tuyên dương. Đối với những việc ảnh hưởng đến quyền lợi của trẻ nhỏ cần phải tìm hiểu để làm gương cho các trường hợp khác”.

Ngôi trường xảy ra sự việc cháu bé bị cô giáo "quyệt tay" chảy máu tai.

Do đó, theo báo cáo 13/BC –MM của trường Mầm non Đồng Thịnh gửi UBND xã ngày 7/4, sáng ngày 3/4 lớp học 4 tuổi do cô giáo Đinh Thị Thủy tổ chức hoạt động tập thể dục tại lớp, có một số cháu chưa đứng vào hàng ngũ trong đó có cháu N. Để nhắc nhở cháu cô T. đã “quyệt tay” vào tai cháu N. khiến cháu bị chảy máu tai.

“Lúc đó cháu không khóc nên tôi không biết tình hình thực tế cháu bị đau tai, đến hết hoạt động của lớp tôi mới biết và đã xử lí vệ sinh cho cháu”, theo bản báo cáo của trường Mầm non Đồng Thịnh gửi UBND xã.

Cũng theo báo cáo này, ngay sau sự việc xảy ra nhà trường lập Hội đồng kỷ luật nhà trường, hình thức kỷ luật cô T. là: “Khiển trách và rút kinh nghiệm trong nhà trường”.