TPO - Trong một cuộc khảo sát gần đây của ĐH Thương mại với trên 100 sinh viên về nhu cầu và tình hình sử dụng học liệu, kết quả thu được khá bất ngờ.

Giáo trình, tài liệu photo tràn lan tại các tiệm photocopy.

Tại hội thảo quốc gia về đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo ĐH trong điều kiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm do trường ĐH Thương mại tổ chức hôm qua, 28/2, TS. Phạm Anh Tuấn, giảng viên của trường đã đưa ra kết quả nghiên cứu khá thú vị liên quan đến nhu cầu và tình hình học, sử dụng tài liệu của sinh viên.

'Lười' tìm tài liệu

Theo TS. Phạm Anh Tuấn, cuộc khảo sát được tiến hành thực hiện với 150 sinh viên, kết quả thu được 105 phiếu. Kết quả cho thấy có tới 80% sinh viên chỉ bắt đầu tìm kiếm tài liệu vào buổi học sau đó. Thậm chí, tỷ lệ học mà không quan tâm học liệu cho tới giữa môn học lên tới 31.4 %, trong đó có tới 6.6% sinh viên trả lời rằng họ chỉ tìm kiếm học liệu trước khi thi hết học phần.

Kết quả cũng cho thấy 75,2% sinh viên được hỏi cho biết chủ yếu phụ thuộc vào các giảng viên trong việc tìm nguồn tài liệu. Nguồn tài liệu thứ hai được sinh viên chú trọng là từ internet.

Về nguyên nhân dẫn tới việc sinh viên ưu tiên sử dụng các sách, giáo trình tài liệu photo hơn là mua hoặc thuê các bản in chính thống, có bản quyền, theo TS. Phạm Anh Tuấn, số đông sinh viên không hề có ý thức ảnh hưởng về vấn đề sở hữu trí tuệ hay các chuẩn mực đạo đức.

Sách photo giá rẻ, tội gì dùng sách gốc!

“Phần lớn sinh viên được hỏi đã chia sẻ thẳng thắn về lý do họ thích sử dụng tài liệu photo đó là sự so sánh về chi phí bỏ ra” – TS. Phạm Anh Tuấn nói.

Chỉ có chưa tới 8% cho biết nguyên nhân là do không có giáo trình, tài liệu in chính thống. 12% bị hấp dẫn do sự tiện dụng dễ mang theo của các tài liệu photo thu nhỏ, gần 1/3 sinh viên trả lời việc sử dụng tài liệu photo là do thói quen, hơn 50% sinh viên cho rằng chính việc ngại đi tìm tài liệu chính thống trong khi tài liệu photo lại quá nhiều, quá dễ tiếp cận (ngay tại khu vực cổng trường và lân cận) đã dẫn họ tới các cửa hàng photo thay vì lên thư viện.

Một cuộc khảo sát của phóng viên gần đây ở các điểm photocopy gần các trường đại học như Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, Đại học Công nghiệp TPHCM, Đại học Nguyễn Tất Thành, làng Đại học Quốc gia TPHCM... cũng cho thấy, có rất nhiều sách giáo trình photo được bày bán hoặc cửa hàng sẵn sàng photo bất kỳ sách nào mà sinh viên có nhu cầu...