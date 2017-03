Năm 2017, các trường CAND không tổ chức thi tuyển, lấy kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển. Người có nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND phải đăng ký và dự kỳ thi THPT Quốc gia với các môn thi phù hợp theo tổ hợp quy định xét tuyển vào các trường CAND.



Các đối tượng tuyển sinh vào Công an tại địa bàn Hà Nội phải đăng ký sơ tuyển trước ngày 20/3 tới.



Công an thành phố (CATP) Hà Nội vừa có thông báo mới nhất về kế hoạch tuyển sinh năm 2017. Theo đó, năm 2017, các trường CAND không tổ chức thi tuyển, lấy kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển. Người có nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND phải đăng ký và dự kỳ thi THPT Quốc gia với các môn thi phù hợp theo tổ hợp quy định xét tuyển vào các trường CAND.



Năm nay, tổ hợp môn xét tuyển vào các Học Viện, Đại học CAND quy định:



- Xét tuyển vào ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, sử dụng 3 tổ hợp: Tổ hợp D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh); Tổ hợp C03 (Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử); Tổ hợp A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh).

- Xét tuyển vào ngành Xây đựng đảng và Chính quyền Nhà nước, ngành Luật, sử dụng 02 tổ hợp: Tổ hợp D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh); Tổ hợp C03 (Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử).

- Xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử, truyền thông sử dụng 02 tổ hợp: Tổ hợp D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh); tổ hợp A01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh).

- Xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung, sử dụng 01 tổ hợp: Tổ hợp D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh).

Căn cứ Tổ hợp xét duyệt và các ngành đào tạo của các trường CAND, người dự tuyển lựa chọn đăng ký và dự thi các môn theo Tổ hợp để lấy kết quả xét tuyển vào các trường CAND theo quy định.

Tuy nhiên, nếu là học sinh phổ thông (gồm cả học sinh đã tốt nghiệp các năm trước), chiến sỹ hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong QĐND, sẽ phải đăng ký sơ tuyển tại Công an quận, huyện, thị xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 20/3/2017.

Khi đến đăng ký, mang theo bản chính hoặc bản sao có công chứng các loại giấy tờ; hộ khẩu, học bạ trung học phổ thông, giấy khai sinh, giấy chứng minh thư nhân dân, giấy chứng nhận đoàn viên TNCSHCM, đảng viên (nếu có).



1. Đối tượng sơ tuyển:

- Học sinh phổ thông có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, không quá 20 tuổi, học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự thi).

- Cán bộ chiến sĩ của CATP Hà Nội, chưa qua đào tạo cơ bản về nghiệp vụ công an, không quá 30 tuổi (tính đến năm dự thi).

- Chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CATP Hà Nội có thời gian phục vụ đủ 24 tháng trở lên tính đến tháng dự tuyển.

- Chiến sỹ hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân nhân trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển.

- Không sơ tuyển các trường hợp thí sinh đã kết hôn hoặc có con.

2. Tiêu chuẩn văn hóa:

- Về học lực: Đối với học sinh phổ thông, tốt nghiệp THPT và tương đương, trong các năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực trung bình trở lên theo kết luận tại học bạ. Không sơ tuyển học sinh lưu ban từ 1 năm trở lên trong các năm học THPT và tương đương.

- Về hạnh kiểm: Đối với học sinh phổ thông trong các năm học THPT và tương đương đạt yêu cầu xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên. Đối với chiến sỹ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, chiến sỹ hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong QĐND xét phẩm chất đạo đức, kết quả rèn luyện trong các năm phục vụ tại ngũ, đảm bảo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, không bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

- Về chiều cao, cân nặng:

+ Đối với nam: Cao: 1,64 m trở lên, nặng: 48 kg trở lên.

+ Đối với nữ: Cao 1,58 m trở lên, nặng: 45kg trở lên.

Đối với học sinh thuộc vùng KV1 (bao gồm học sinh hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo KV1 hoặc học sinh có HKTT 05 năm tại địa bàn thuộc KV1), học sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới được hạ thấp 2 cm về chiều cao và 2 kg cân nặng. Đối với công dân đang hoặc đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong QĐND, chiều cao, cân nặng thực hiện theo quy định hiện hành về khám sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

- Về thị lực:

+Chiếu cố các đối tượng bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường CAND nhưng phải cam kết chữa trị khi sơ tuyển vào các trường CAND. Trường hợp trúng tuyển, có giấy báo nhập học của các trường CAND phải chữa trị mắt đảm bảo tiêu chuẩn về thị lực theo quy định trước khi nhập học.

+Không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; thể hình thể trạng cân đối; không có đặc điểm dị hình, dị dạng.

4. Tiêu chuẩn chính trị:

Là Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an; bản thân và các thân nhân trong gia đình có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương.

Học sinh có câu hỏi thắc mắc về kỳ thi THPT quốc gia 2017, mời gửi về email online@baotienphong.com.vn để được tư vấn.