Ngày 11/3, chị Như (sinh năm 1979, ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) kêu cứu đến báo Tiền Phong về sự việc cháu Phương (con gái chị, SN 2010, học sinh lớp 1/8 trường tiểu học L.T.V., quận Thủ Đức) bị xâm hại vùng kín.

Chị Như phản ánh, trưa 14/2, sau khi ăn trưa xong, cháu Phương về lại lớp để ngủ trưa cùng các bạn. Tuy nhiên, cháu bị một người đàn ông tên là Đ. xâm hại vào vùng kín ngay tại lớp.

“Đến chiều tối, sau khi đón con về nhà, tôi phát hiện vùng kín của con bị trầy xước sâu bên trong, chảy nhiều máu. Kiểm tra, tôi phát hiện 2 chiếc quần cháu mặc (quần thể dục mặc bên ngoài và quần đùi bên trong) bị dính đầy máu”, chị Như kể.

Chưa dừng lại ở đó, buổi tối cùng ngày khi thay đồ cho cháu, chị Như phát hiện máu vẫn còn chảy và dính trên quần cháu đang mặc.

Nghi ngờ có điều không lành, chị Như gặng hỏi cháu Phương và cháu kể rằng bị một người tên là Đ. xâm hại vùng kín khi ở trường.

Sau đó, gia đình đã đưa cháu Phương tới bệnh viện Từ Dũ khám. “Các bác sĩ đã trực tiếp kiểm tra vết thương và cho biết con tôi bị vết rách bên trong vùng kín, đây là vết thương do bị xâm hại”, chị Như chua xót nói.

Ngày 15/2, chị Như đã trình báo cho Công an phường Bình Thọ và Đội Cảnh sát điều tra trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức. Các vật chứng như quần áo dính máu, các tài liệu liên quan đến hồ sơ bệnh án, giấy xét nghiệm của bệnh viện Từ Dũ đều được chị cung cấp cho công an.

Vụ phụ huynh “tố” con gái bị xâm hại tại trường: Cháu bé bị té?

Báo cáo của Phòng GD&ĐT và Ban Giám hiệu nhà trường nói không thể có sự việc học sinh bị xâm hại. Trong khi phụ huynh cháu bé khẳng định “Với lương tâm của người mẹ, không ai lại mang cuộc đời của con mình ra để làm những chuyện bậy bạ như thế!”.

Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức, TPHCM vừa có báo cáo về vụ việc một phụ huynh lớp 1 tố cáo con mình bị xâm hại tình dục trong trường L.T.V, ngụ ở quận này.

Theo Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức, phụ huynh của bé N.T.P.N, học sinh lớp 1/8 Trường Tiểu học L.T.V (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức), phản ánh con mình bị xâm hại tình dục tại trường.

Điều chuyển giáo viên: Vì sao Bộ Giáo dục tuýt còi Thanh Hóa

Phớt lờ việc tuýt còi của Bộ GD-ĐT, tỉnh Thanh Hóa vẫn khai giảng lớp bồi dưỡng ngắn hạn 6 tuần đối với các giáo viên trung học cơ sở điều chuyển về dạy mầm non và tiểu học. Lãnh đạo Bộ GD-ĐT yêu cầu tỉnh Thanh Hóa dừng ngay việc này.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa liên tục chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này khẩn trương tổ chức bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở được điều chuyển xuống dạy mầm non, tiểu học năm học 2016-2017.



Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã yêu cầu các địa phương dừng triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở điều chuyển về dạy mầm non để giao cho trường Đại học Sư phạm Hà Nội xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Tuy nhiên, bất chấp việc tuýt còi của Bộ GD-ĐT, đến ngày 9/3, tỉnh Thanh Hóa vẫn khai giảng lớp bồi dưỡng ngắn hạn (trong 6 tuần) đối với các giáo viên trung học cơ sở điều chuyển về dạy mầm non và tiểu học.

Con gái người bán phở đoạt 2 HCV Vật lý quốc tế

Đinh Thị Hương Thảo (SN 1998) sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) để lại dấu ấn khi liên tiếp trong 2 năm liền giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế. Thảo là chị cả trong gia đình có hai chị em ở TP. Nam Định. Bố mẹ bán hàng phở gần chợ để nuôi hai chị em ăn học.

“Gia đình mình có một quán phở, nhà gần chợ nên bán cho người dân đi chợ là chủ yếu. Nhưng bố mẹ dành hết thời gian cho mình học tập. Vì vậy, mình luôn cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng đấng sinh thành”, Thảo nói.

Thảo có sở thích và đam mê môn Vật lý từ nhỏ và không ngừng cố gắng học hỏi, tìm tòi tài liệu. Từ cấp 2, Thảo luôn trong tốp các học sinh giỏi nhất trường và từng thi đỗ Thủ khoa vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định). Năm 2015, Thảo giành được giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Huy chương Bạc Olympic Vật lí Châu Á và Huy chương Vàng HCV Oympic Vật lí quốc tế.

Giáo viên 'tố' hai cô giáo làm lộ đề thi văn ở TPHCM

Đề thi phát ra, nhiều học sinh trong quá trình làm bài đã nói với nhau “trúng tủ”. Sự việc được một giáo viên phát hiện và báo với lãnh đạo nhà trường, đồng thời 'tố' có 2 cô giáo đã làm lộ đề thi.

Chiều 9/3, xác nhận với PV, lãnh đạo trường THPT Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM cho biết, sự việc trên đang được nhà trường kiểm tra, xác minh làm rõ.

Chiều 2/3, trường THPT Thủ Thiêm tổ chức kiểm tra giữa kỳ cho khối 10 môn Văn. Đề thi có 2 phần. Phần “Làm văn” (7 điểm), đề thi yêu cầu học sinh “Thuyết minh về sự nghiệp văn chương của Nguyễn Trãi”. Phần “Đọc hiểu” (3 điểm) đề ra với 4 câu hỏi nhỏ xoay quanh một bài ca dao, còn lại là đề làm văn.

Trong quá trình làm bài thi, một cô giáo cho biết phần đọc hiểu giống hệt với đề đã được hai cô giáo dạy văn (cô Ng. và cô L.) trong trường cho học sinh chép đầy đủ vào vở và ôn tập ở những lớp mình dạy vào hai ngày trước khi thi.

