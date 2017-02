Sáng 21/2, UBND quận Cầu Giấy đã công bố quyết định cách chức Hiệu trưởng, Hiệu phó trường Nam Trung Yên đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc và bà Nguyễn Thị Hương. Căn cứ kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và ý kiến thống nhất của Hội đồng kỷ luật, sáng 21/2, ông Dương Cao Thanh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ký ban hành Quyết định 800/QĐ UBND cách chức Hiệu trường trường tiểu học Nam Trung Yên đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc.

Quyết định này nêu rõ lý do kỷ luật bà Tạ Thị Bích Ngọc vì: Vi phạm nghĩa vụ của công chức trong thực thi công vụ; không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành; không trung thực trong báo cáo vụ việc xảy ra tai nạn của học sinh tại trường Tiểu học Nam Trung Yên, cố tình che giấu vi phạm gây khó khăn cho cơ quan điều tra; vi phạm rất nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp người giáo viên, tạo dư luận xấu trong xã hội về đạo đức nghề nghiệp và hình ảnh người giáo viên Thủ đô nói riêng và ngành giáo dục Việt Nam nói chung.

Dự án làng Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ ngày 9/12/1997, với diện tích hơn 300ha (TP Đà Nẵng 110ha, Quảng Nam 190ha). Tuy nhiên, do khó khăn về tài chính đến nay vẫn chưa thể triển khai.

Liên quan đến việc phụ huynh cháu bé 4 tuổi “tố” cô giáo dạy mầm non Trường mầm non tư thục K. (quận Lê Chân, Hải Phòng) bạo hành trẻ, ngày 23/2, ông Phạm Tiến Du, Chủ tịch UBND quận Lê Chân cho biết, Công an quận này đã vào cuộc làm rõ.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin được cho là của một phụ huynh cháu bé 4 tuổi học tại trường mầm non K. chia sẻ.

Cụ thể, chị H.H. cho biết 17/2, con chị đi học về có chỉ vào bộ quần áo bẩn và nói cháu ngủ trưa bị tè dầm bị cô dội nước lên đầu. Hôm sau, chị H. đưa con tới trường hỏi rõ sự việc nhưng do hôm đó là thứ bảy nên trường hẹn trả lời sau.

Đến 21/2, chị H. làm việc với trường nhưng trường chưa có câu trả lời thoả đáng, thậm chí cô Hiệu phó có tên K.A. còn có thái độ thách thức, đe doạ.

Những lời đe doạ của cô Hiệu phó đã bị gia đình cháu bé quay clip, chia sẻ lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Cụ thể, theo clip này, cô hiệu phó đe doạ sẽ kiện gia đình cháu bé về hành vi vu khống vì “các vị không có bằng chứng”.

Ngày 24/2, trao đổi với Tiền Phong về việc xác minh thông tin phụ huynh “tố” cô giáo Trường mầm non tư thục K. (phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng), bà Nguyễn Thị Lệ Thuỷ, Trường phòng Giáo dục quận Lê Chân, cho biết sau khi có thông tin chia sẻ trên mạng xã hội facebook thể hiện thái độ chưa đúng mực của cô hiệu phó trường mầm non K., quận đã chỉ đạo Phòng Giáo dục xác minh.

