TPO - Bé 4 tuổi bị Hiệu trưởng dọa cho vào máy vặt lông gà; bé gái 3 tuổi nghi bị xâm hại tại trường; Không phải cứ giáo viên dôi dư là chuyển xuống dạy mầm non hay Bộ GD&ĐT cắt 20% chỉ tiêu ngành sư phạm,… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Cô hiệu trưởng Vũ Thị Hằng (áo hồng) đang ôm rồi dốc đầu cháu H vào máy vặt lông gà và hô cắm điện để “cháu không khóc nữa”. (Ảnh cắt từ clip do gia đình cung cấp cho báo chí)

Chỉ đạo “nóng” vụ Hiệu trưởng dọa ném bé 4 tuổi vào máy vặt lông gà

Chiều 25/3, Sở GD&ĐT Lào Cai có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Bảo Thắng xử lý nghiêm khắc, đúng mức độ vụ Hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Giao (huyện Bảo Thắng, Lào Cai), dọa cắm điện, ném học sinh vào máy vặt lông gà.

Một phụ huynh tại Lào Cai cho biết anh chứng kiến hiệu trưởng trường mầm non xã dốc ngược con trai mình bên miệng máy vặt lông gà.

Như báo chí đã đưa tin trước đó, vào ngày 22/3, cháu Nguyễn Gia H., học sinh lớp mẫu giáo A3, Trường mầm non Xuân Giao, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng được bố là anh Nguyễn Văn Nam đưa đến trường học nhưng cháu khóc nhiều, không chịu vào lớp học.

Đón bé vào lớp, cô giáo Hà Kim Vân – giáo viên chủ nhiệm lớp đã dỗ nhưng cháu vẫn khóc to và chạy vào bếp nên hai cô giáo là Vũ Thị Hiền và cô Lê Thị Phượng khênh lên dọa thả vào máy vặt lông gà ở gần nhà bếp.

Cô hiệu trưởng Vũ Thị Hằng không can thiệp vào hành động của các giáo viên mà tiếp tục quát và bế cháu H. đến máy vặt lông gà rồi dọa cắm điện. Sự việc đã được anh Nam- bố cháu H. chứng kiến từ cổng sau và quay clip.

Cũng theo gia đình cháu H., trước đó, trên người cháu có vết bầm tím, đặc biệt có một vết xước dài, rộng khoảng 2 cm. Hiện tại, sức khỏe cháu không sao nhưng tâm lý cháu vẫn hoảng sợ. Ngay đêm hôm đó, cháu hay bị giật mình, rồi khóc cả đêm.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh đã báo lên chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục huyện Bảo Thắng và đã có buổi làm việc về sự việc nêu trên. Trong buổi làm việc, các cô giáo cũng thừa nhận dọa cắm điện và bế cháu bé vào máy vặt lông gà nhưng chỉ để trên miệng máy chứ không thả cháu xuống.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, ngày 24/3/2017, UBND huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định số 660/QĐ- UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với bà Vũ Thị Hằng, hiệu trưởng Trường mầm non xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) từ ngày 25/3/2017 đến ngày 8/4/2017.



Đồng thời UBND huyện Bảo Thắng cũng ra thông báo về việc giao cho bà Hoàng Thị Bích Phượng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) phụ trách Trường mầm non xã Xuân Giao trong thời gian bà Vũ Thị Hằng bị tạm đình chỉ công tác.



Ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT) Ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT)

Trong cuộc họp báo tại Bộ GD&ĐT chiều 24/3, trước thực trạng một số địa phương xuất hiện tình trạng điều chuyển giáo viên phổ thông dôi dư chỉ được bồi dưỡng trong thời gian ngắn xuống dạy bậc học mầm non, ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non khẳng định không phải tất cả giáo viên dôi dư đều được điều chuyển dạy học mầm non.

Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các địa phương dừng ngay việc điều chuyển giáo viên phổ thông dôi dư xuống dạy bậc học mầm non khi chưa qua đào tạo. Cụ thể như trường hợp của tỉnh Thanh Hóa.

Theo ông Minh, giáo viên mầm non có những đặc thù, đòi hỏi phẩm chất, năng lực chuyên biệt. Với tính chất công việc đặc thù, phải luôn thường trực bên trẻ, nếu xao nhãng các cháu dễ bị tai nạn, thương tích, nên đòi hỏi tính tự nguyện của người giáo viên.

“Tuy nhiên, điều kiện ở địa phương rất đa dạng. Nên điều chuyển thế nào để đảm bảo công bằng, thỏa đáng là từ địa phương. Bộ GD&ĐT chỉ đặt ra yêu cầu, tiêu chuẩn; địa phương có trách nhiệm thực hiện tiêu chuẩn, yêu cầu đó. Bộ GD&ĐT kiểm tra, giám sát, yêu cầu địa phương thực hiện đúng”- ông Minh cho biết. (Xem chi tiết tại đây)

Bộ GD&ĐT cắt 20% chỉ tiêu ngành sư phạm

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, năm nay, tổng số thí sinh sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2017 vào khoảng 955 nghìn thí sinh (bao gồm cả thí sinh tự do).



Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH và các trường CĐ sư phạm thuộc quản lý của Bộ GD&ĐT năm nay là 392 nghìn (giảm 30 nghìn so với năm 2016). Trong đó, chỉ tiêu ĐH là 340.000 còn chỉ tiêu các trường sư phạm là 52.000. Như vậy, chỉ tiêu khối sư phạm cũng giảm 20% so với năm ngoái.



Thứ trưởng Ga cho biết, các năm 2015-2016, chỉ tiêu của khối các trường sư phạm giảm mỗi năm 10%. Hiện nay, Bộ GD đang tiến hành quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm, dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên để tính toán chỉ tiêu.



Cũng theo thứ trưởng Ga cho rằng, nếu tiếp tục đào tạo sư phạm với chỉ tiêu như hiện nay thì số lượng dôi dư sẽ rất nhiều. Do đó, Bộ đã yêu cầu các cơ sở đào tạo giáo viên giảm 20% chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2016".



Với tổng số chỉ tiêu tuyển sinh ĐH như năm nay, Thứ trưởng Ga cho rằng, vẫn còn hơn 600 nghìn thí sinh để có thể thu hút vào các trường CĐ đào tạo nghề. (Xem chi tiết tại đây)

Những điểm quan trọng trong kỳ thi THPT Quốc gia



Thứ trưởng Bùi Văn Ga thông tin một số điểm quan trọng của kỳ thi THPT quốc gia năm nay. Cụ thể, kỳ thi sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ 22 đến 24/6. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được tiến hành tích cực tại các địa phương, cơ sở giáo dục. Một số nơi đã tiến hành khảo sát chất lượng cho học sinh lớp 12.



Năm nay, mỗi địa phương chỉ còn một cụm thi do sở GD&ĐT chủ trì. Tuy nhiên, các trường đại học vẫn đóng vai trò quan trọng thông qua việc cử giảng viên tham gia coi thi trực tiếp tại địa phương theo tỷ lệ 50/50.

Về kỳ thi THPT quốc gia, để đảm bảo mỗi thí sinh trong phòng có mã đề riêng, Bộ GD&ĐT đã có quy trình chuẩn bị đề thi chặt chẽ, chuẩn hóa để tránh sai sót. Bộ sẽ giao các sở làm công tác in sao đề, trình kế hoạch trước để bộ kiểm tra. Tránh để xảy ra tình trang sai sót đề thi như của Sở GD&ĐT Hà Nội vừa qua. (Xem chi tiết tại đây)

Nghi án bé gái 3 tuổi bị xâm hại tại trường

Theo 2 cô giáo tại Trường Mầm non Xe lửa Gia Lâm, ngày 21/3, trên lớp các cô vẫn thấy cháu bé con gái chị A.T (SN 1984, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên) sinh hoạt bình thường và không có biểu hiện gì lạ.

Sáng 24/3, bà Vũ Thị Thu Hà, trưởng phòng giáo dục quận Long Biên đã trực tiếp có mặt tại trường Trường Mầm non Xe lửa Gia Lâm để làm việc về thông tin bé gái 3 tuổi bị tổn thương vùng kín. Bà Hà cho biết, ngay khi nhận được thông tin chúng tôi đã lập tức có mặt ngay tại trường để yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể sự việc. “Hiện Công an quận đang điều tra làm rõ nên chúng tôi cũng rất mong sớm có kết quả cuối cùng”, bà Hà nói.

Cùng lúc, hai cô giáo chăm sóc em Đ.L.P đã làm tường trình về vụ việc. Theo đó, hai cô giáo đều khẳng định hôm đó em Đ.L.P không có biểu hiện gì bất thường.

Trước đó, chị A.T đã có đơn trình báo về việc con gái chị này là cháu Đ.L.P (SN 2014) bị tổn thương vùng kín tại trường. Theo lời kể của gia đình chị T, chiều ngày 21/3, gia đình đến Trường mầm non Xe lửa Gia Lâm để đón cháu đi học về thì thấy cháu có một số biểu hiện lạ. Vùng kín của cháu bị chảy máu, cháu bé về nhà không chịu chơi, ăn ít và mệt mỏi. Sáng 22/3, gia đình cho con gái vào Bệnh viện Nhi Trung ương để khám. Theo kết luận ban đầu của bác sĩ, con gái chị T bị tổn thương vùng kín và có vết bầm tím. (Xem chi tiết tại đây)