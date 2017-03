Phụ huynh bé lớp 1 nghi bị xâm hại tại trường tiểu học L.T.V vừa có đơn yêu cầu công an quận Thủ Đức, TP.HCM niêm phong toàn bộ camera của trường và đề nghị làm rõ dữ liệu bị mất của camera số 4.

Chị M.C, mẹ của bé P.N (SN 2010, học sinh lớp 1/8 trường tiểu học L.T.V), cho biết: Chị vừa có đơn yêu cầu công an quận Thủ Đức, TP.HCM niêm phong toàn bộ camera của trường và đề nghị làm rõ dữ liệu bị mất của camera số 4.



Cụ thể, trong đơn yêu cầu gửi đến Trưởng công an quận Thủ Đức; Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, vào ngày 15/3/2017, chị M.C nêu: "Theo thông tin buổi họp báo ngày 13/3 của công an quận Thủ Đức được báo chí đăng tải, tôi được biết trường L.T.V có văn bản giải trình đối với công an rằng: “Sáng ngày 14/2/2017, cô lao công trong lúc dọn vệ sinh đã vô tình ngắt cầu dao tổng trong phòng họp. Cầu dao này nối tới nguồn điện camera số 4 nên không ghi được dữ liệu. Buổi chiều cô lao công vào mở cầu dao điện thì camera mới ghi dữ liệu bình thường. Việc cúp nguồn điện này là sự trùng hợp ngẫu nhiên”.

Cảnh sát hình sự vào cuộc vụ bé gái lớp 1 nghi bị xâm hại

Liên quan đến nghi vấn một học sinh lớp 1 bị xâm hại ở trường tiểu học L.T.V (quận Thủ Đức, TP.HCM), Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã vào cuộc để phối hợp với công an địa phương điều tra làm rõ.

Ngày 19/3, thông tin từ đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu, Công an TPHCM cho biết: Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TPHCM) vào cuộc, phối hợp với Công an quận Thủ Đức điều tra làm rõ vụ việc kể trên.



Theo đại tá Quang, hiện Công an quận Thủ Đức đang điều tra vụ việc và chưa có kết luận.



Trước đó ngày 15-3, chị M.C, mẹ của bé P.N (SN 2010, học sinh lớp 1/8 trường tiểu học L.T.V), cho biết, đã có đơn yêu cầu công an quận Thủ Đức, TP.HCM niêm phong toàn bộ camera của trường và đề nghị làm rõ dữ liệu bị mất.

Cụ thể làm rõ nghi vấn mất dữ liệu camera số 4 từ 11h18’đến 12h22’ ngày 14/2/2017, đồng thời yêu cầu việc niêm phong này có sự giám sát của gia đình chị M.C và luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia đình chị.

Hà Nam: Nhiều học sinh một trường tiểu học bị bảo vệ trường dâm ô?

Một bảo vệ trường tiểu học ở xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam bị phụ huynh phát đơn đến các cơ quan chức năng tố có hành vi dâm ô với nhiều học sinh tiểu học.

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày các phụ huynh có con em đang theo học ở một trường tiểu học trên địa bàn xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo bảo vệ trường này là ông D.V.H. có hành vi dâm ô với một số học sinh trong trường, nhưng đến nay sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Nghệ An: Cô giáo tiểu học đánh 23 học sinh ngay tại lớp

Do không làm được bài kiểm tra chất lượng của trường, 23 học sinh lớp 4 bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên bảng và đánh ngay trước mắt các bạn.

Ngày 17/3, ông Quang Văn Đồng – Hội trưởng Hội Phụ huynh trường Tiểu học Diễn Lãm (xã Diễn Lãm, huyện Quỳ Châu, Nghệ An), xác nhận thông tin 23 học sinh lớp 4A (trường tiểu học Diễn Lãm) bị cô giáo chủ nhiệm Quang Thị Hương đánh ngay tại lớp vì không làm được bài kiểm tra chất lượng.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào ngày 15/3. Hôm đó, chỉ có 4 học sinh/ 27 học sinh trong lớp 4A làm được bài kiểm tra chất lượng của trường. Số học sinh còn lại bị điểm thấp. Khi trả bài kiểm tra, cô giáo Quang Thị Hương-giáo viên chủ nhiệm lớp 4A đã gọi từng học sinh không làm được bài lên bảng rồi dùng tay, thước đánh các học sinh này.

Sau khi sự việc xảy ra, học sinh trong lớp 4A không dám nói với phụ huynh vì sợ cô giáo lại phạt tiếp. Thế nhưng sáng hôm sau, một số học sinh bị đau, không dám đi học. Khi phụ huynh gặng hỏi mới biết thông tin con mình bị cô giáo đánh.

Tạm đình chỉ giáo viên bị tố đánh 23 học sinh ngay tại lớp

Ngày 17/3, xác nhận với PV Tiền Phong bà Nguyễn Thị Châu, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, có sự việc một giáo viên đã có hình thức phạt học sinh không đúng xảy ra tại trường Tiểu học Diên Lãm như nhiều phụ huynh phản ánh trước đó.

Theo bà Châu, chiều 17/3, Phòng giáo dục đã cử đoàn công tác về trường Diên Lãm và nhà các phụ huynh có học sinh bị cô giáo Quang Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, “phạt vượt quá quyền hạn”.



Việt Nam không có đại học nào lọt top 300 đại học tốt nhất châu Á

Tạp chí Times Higher Education vừa công bố bảng xếp hạng đại học tốt nhất châu Á năm 2017 với 300 trường ở 24 nước. Nhật Bản đứng đầu với 69 đại học lọt vào bảng xếp hạng, Trung Quốc đứng thứ hai với 54 đại học, Ấn Độ xếp thứ ba với 33 đại học. Việt Nam không có đại học nào góp mặt trong danh sách này.

Các nước Đông Á thống trị top 20 đại học tốt nhất châu Á. Trong khi đó Trung Quốc có 6 đại diện; Hàn Quốc và Hong Kong đều có 5, Nhật Bản và Singapore đều có 2 đại học lọt top 20.

Năm 2017, Trường ĐH Quốc gia Singapore (NUS) vẫn giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất châu Á. Như vậy đây là năm thứ hai liên tiếp NUS chiếm giữ vị trí này.

ĐH Bắc Kinh của Trung Quốc xếp vị trí 2, ĐH Thanh Hoa cũng của Trung Quốc đứng thứ 3. ĐH Công nghệ Nanyang của Singapore (NTU) ở vị trí 4, tiếp đó là ĐH Hong Kong.