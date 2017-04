TPO - Nguyên Phó hiệu trưởng Nam Trung Yên làm công tác thư viện; Hiệu trưởng Trường mầm non xã Xuân Giao (Lào Cai) bị cách chức do nhiều sai phạm; công an kết luận vụ bé 4 tuổi nghi bị “để quên” trong nhà vệ sinh đến đêm...là những tin giáo dục nóng trong tuần qua.

Cháu Kiên những ngày điều trị tại bệnh viện cùng với phiếu khảo sát của nhà trường về sự việc (ảnh: Mỹ Hà) Nguyên Phó Hiệu trưởng Nam Trung Yên làm công tác thư viện Theo ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy (Hà Nội), cô Nguyễn Thị Hương - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Trung Yên đã đi làm trở lại sau vụ việc cháu Trần Chí Kiên gãy chân. Cô Hương làm công tác thư viện, không được bố trí giảng dạy trong 1 năm. Trong khi đó, cô Tạ Thị Bích Ngọc - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên vẫn xin nghỉ phép do sức khỏe chưa ổn định. Hiện tại, toàn bộ công việc của nhà trường đều do bà Nguyễn Thanh Tịnh – Phó phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy, đảm nhận. (Xem chi tiết tại đây)

Một giảng viên đã vào tận lớp lôi một học sinh lớp 1 ra khỏi ghế, sau đó tụt quần và hăm dọa vì cho rằng học sinh này đã đánh cháu của mình. Hành động của giảng viên này đã khiến em K. hoảng loạn và gây bức xúc cho các giáo viên trong trường. Vụ việc trên xảy ra tại Trường Tiểu học Trần Phú đóng trên địa bàn xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Bà Đào Thị Hồng Thịnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú, cho biết đang phối hợp với Trường CĐ nghề Cơ giới và Thủy lợi để xem xét xử lý đối với cô NTH người được cho là đã có hành vi phản cảm trên. (Xem chi tiết tại đây) Không có căn cứ kết luận vụ cô giáo để quên trẻ trong nhà vệ sinh đến đêm Tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, đơn vị này đã nhận được báo cáo từ UBND huyện Mỹ Đức, Hà Nội về vụ việc cô giáo Trường mầm non Hương Sơn bị phụ huynh tố để quên học sinh trong nhà vệ sinh đến tối muộn. Theo báo cáo này, thời gian qua, huyện Mỹ Đức, công an huyện, Phòng GD&ĐT huyện và Trường mầm non Hương Sơn điều tra làm rõ sự việc xảy ra tại trường mầm non này ngày 21/3, sau khi phụ huynh cháu Mai Thị Yến, 4 tuổi cho rằng con của mình bị cô giáo nhốt trong nhà vệ sinh và bỏ quên ở trường đến tối muộn. Cơ quan công an kết luận, không có căn cứ kết luận hai cô giáo phụ trách lớp là Vương Thị Hương và Vương Thị Loan nhốt cháu Yến trong nhà vệ sinh vì nhà vệ sinh ở trong lớp học, cửa nhà vệ sinh là cửa nhựa, không có cửa khoá. Tuy nhiên, đại diện cơ quan công an cho hay, có thực tế là các cô đã bỏ quên cháu Yến ở lớp học và ra về. Về hình thức kỉ luật với hai cô giáo này, UBND huyện Mỹ Đức cho biết, đã giao cho Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện hình thức kỉ luật hai cô giáo Vương Thị Hương và Vương Thị Loan cùng những người liên quan về các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Cách chức Hiệu trưởng dọa dốc trẻ mầm non vào máy vặt lông gà Liên quan đến vụ việc cháu Nguyễn Gia Huy, học sinh lớp mẫu giáo 4 tuổi A3, Trường Mầm non xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Lào Cai bị giáo viên và cô Hiệu trưởng dọa dốc đầu vào máy vặt lông gà, Thường trực huyện ủy Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa họp, kết luận về vụ việc. Ông Phùng Minh Thái, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai cho biết, với sai phạm trong vụ dọa dốc trẻ mầm non vào máy vặt lông gà, cô Hiệu trưởng Trường mầm non xã Xuân Giao (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) bị giáng một chức. Tuy nhiên, khi thanh tra có thêm nhiều sai phạm nên Thường trực huyện ủy quyết định cách chức cô này điều động sang giảng dạy tại trường khác. Hai cô giáo có liên quan đến sự việc là cô Vũ Thị Thu Hiền, Lê Thị Phượng bị kỷ luật cảnh cáo và điều động chuyển sang trường khác, tạm thời làm nhân viên trường học không trực tiếp giảng dạy. Trượt tốt nghiệp nếu bỏ bài tổ hợp đã đăng ký Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT cho rằng, thí sinh đã đăng ký dự thi bài thi tổ hợp nào thì phải dự thi hết các môn thành phần của bài thi tổ hợp đó. Theo Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Trần Văn Nghĩa, việc cho phép thí sinh đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp chính là khuyến khích các em học toàn diện hơn, tạo cho thí sinh nhiều cơ hội trong xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Khi thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp các hội đồng thi phải chuẩn bị đầy đủ đề thi, phòng thi, cán bộ coi thi.(Xem chi tiết tại đây)