TPO - Thông tin trên do ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết trong buổi tập huấn công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 ngày 21/3. Tham gia buổi tập huấn có các hiệu trưởng trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên và đơn vị giáo dục trực thuộc.

Năm nay TPHCM dự có trên 80.000 thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia với hơn 126 điểm thi bố trí đều khắp 24 quận, huyện.

Theo ông Đạt, dự kiến tại TPHCM có trên 80.000 thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia với hơn 126 điểm thi bố trí đều khắp 24 quận, huyện.

“Chỉ riêng đội ngũ tham gia coi thi thì có hơn 10.000 người; trong đó 50% là cán bộ coi thi đến từ các trường đại học, 50% còn lại là giáo viên của ngành giáo dục TPHCM. Tuy nhiên, việc các trường đại học nào sẽ phối hợp cùng Sở tham gia tổ chức kỳ thi thì hiện vẫn đang chờ Bộ GD&ĐT công bố”, ông Đạt nói.

Ngoài ra, đến thời điểm này, thành phố đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia. Các cơ quan ban ngành như điện lực, công an, y tế, tài chính, giao thông vận tải, cũng đã có kế hoạch hỗ trợ đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt như mọi năm.

Về phần thí sinh tự do, ông Đạt cho biết, dự kiến năm nay sẽ có khoảng 10.000 thí sinh tự do đăng ký dự thi và các trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thu nhận hồ sơ. “Do đó các trung tâm phải đảm bảo chuẩn bị đủ hồ sơ cũng như đón tiếp lịch sự, hướng dẫn chu đáo cho thí sinh tự do đến đăng ký. Các trung tâm GDTX cũng phải in sẵn nội quy thi, nội quy của thí sinh để thí sinh tự do nắm rõ thông tin, tránh vi phạm quy chế thi”, ông Đạt nhấn mạnh.

Về công tác ôn tập, thi thử, ông Đạt cũng đề nghị các trường tổ chức thi thử, thi học kỳ giống như thi THPT quốc gia để không chỉ học sinh tập dượt mà các giáo viên cũng được làm quen với cách thức coi thi, nắm được những kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác coi thi chính thức. “Hiện nay chỉ phức tạp ở những hội đồng có thí sinh tự do bởi trong những điểm thi này có tới 6 dạng phòng. Do đó, đòi hỏi bố trí trưởng điểm thi phải có kinh nghiệm và được tập huấn chuyên sâu hơn”, ông Đạt lưu ý.