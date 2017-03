Lựa chọn tốt nhất cho tương lai với Tiếp cận thông tin từ hơn 70 trường hàng đầu Canada.

Ngay tại triển lãm Giáo dục Canada Mùa Xuân 2017 này, hơn 70 trường hàng đầu Canada đại diện cho các cấp học, từ mầm non đến lớp 12, các chương trình ngôn ngữ cho tới bậc cao đẳng và đại học sẽ quy tụ và gặp gỡ trực tiếp Học sinh, Sinh viên và các bậc phụ huynh.

Đặc biệt, có sự tham gia của những trường Đại học tốt nhất từ các tỉnh bang của Canada như Đại học Thompson Rivers University (British Columbia), Đại học Lethbrige University (Alberta), University of Ontario Institute of Technology, University of Regina, Đại học Saskatchewan, Đại học New Brunswick, Vancouver Island University... cùng nhiều trường khác.

Canada - Điểm đến du học lý tưởng

Canada có mức chi tiêu cho giáo dục tính trên bình quân đầu người cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong khối G7 và chào đón hơn 300.000 sinh viên quốc tế mỗi năm. Năm 2015, Canada đã đón nhận hơn 354.491 sinh viên quốc tế ở tất cả bậc học, trong đó có tới trên 4.843 sinh viên Việt Nam, con số này đã đưa Việt nam trở thành quốc gia đứng thứ 11 trên thế giới về số lượng du học sinh tại Canada.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ quốc tế, công nghệ kỹ thuật tiên tiến, học phí cạnh tranh, cộng đồng đa văn hóa và cơ hội cho sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp đến 3 năm để tích lũy kinh nghiệm trong môi trường quốc tế, Canada là một trong những lựa chọn tốt nhất cho các du học sinh tương lai.

Theo số liệu của một cuộc khảo sát năm 2014 được thực hiện bởi HSBC, khi sinh viên quốc tế học tập tại Canada thì chi phí phải trả là thấp nhất trong số các quốc gia phương Tây phát triển, thấp hơn so với Úc, Hoa Kỳ và Anh, hay thậm chí là thấp hơn một số quốc gia châu Á như Singapore và Hong Kong.

Chính phủ Canada trong những năm gần đây đặc biệt chú trọng thúc đẩy Chương trình Du học Canada nhằm khuyến khích sinh viên trên toàn thế giới đến học tập tại đất nước thịnh vượng và ổn định này. Chính sách của Chính phủ cho phép sinh viên quốc tế có thể làm việc tại Canada và cơ hội định cư Canada sau khi tốt nghiệp.

Canada là quốc gia có nền văn hóa đa sắc tộc với các loại hình giải trí, các câu lạc bộ, hiệp hội văn hóa và kể cả các loại thức ăn đều sẵn để các bạn trẻ từ mọi quốc gia đến sẽ cảm thấy như ở nhà. Cuộc sống xã hội ở đây luôn tràn đầy hứng khởi.Hiện tại tại Canada có hơn 300.000 công dân gốc Việt Nam đã đóng góp để văn hóa Việt Nam phát triển mạnh mẽ và sôi động tại đất nước này.

Chất lượng cao, chi phí học tập cạnh tranh

Canada nằm trong những nước có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới nhưng học phí và sinh hoạt phí lại thấp nhất so với các nước nói tiếng Anh khác. Được như vậy bởi đây là quốc gia đầu tư cao nhất cho giáo dục trong tất cả các nước thuộc Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế cũng như khối G7, người dân cũng coi giáo dục là mối quan tâm hàng đầu.

Theo khảo sát của Liên hợp quốc, Canada đạt thứ hạng cao nhất cho hệ thống giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12, từ cao đẳng đến đại học. Thêm nữa, tỷ lệ lạm phát ở Canada lại thấp nên giá cả sinh hoạt không cao như những nước phát triển. Điều này sẽ giảm bớt gánh nặng chi phí cho du học sinh.

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Canada tại Tp. HCM luôn mong muốn sẽ có thêm nhiều sinh viên biết về hệ thống giáo dục chất lượng của Canada, mức học phí mang tính cạnh tranh, khu học xá an toàn và đa văn hóa, mang đến cho người học môi trường học tập thuộc loại tân tiến nhất trên thế giới.

Ở Canada có sự hợp tác rất chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Nhờ những chương trình hợp tác này, sinh viên được làm việc để tích lũy kinh nghiệm và nhiều cơ hội được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn Canada vì trong quá trình học tập họ có cơ hội làm việc ngoài giờ và sau khi tốt nghiệp có thể ở lại làm việc 3 năm mà không bị hạn chế về loại hình công việc. Điều đó sẽ giúp họ có được kinh nghiệm thực tế trước khi trở về đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Thêm một kỹ năng nữa mà sinh viên có thể thu được sau thời gian học tập tại Canada là ngoại ngữ. Ở đây tiếng Anh và tiếng Pháp là 2 ngôn ngữ chính và nếu đã giỏi tiếng Anh thì học sinh có cơ hội học thêm tiếng Pháp và ngược lại. Kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tế, khả năng biết 2 ngoại ngữ là hành trang quý để bắt đầu sự nghiệp và trở thành “công dân toàn cầu”.