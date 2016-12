Trung tâm ESpeed chia sẻ nguyên nhân và giải pháp giúp bạn có cách học tiếng Anh mà không “ném tiền qua cửa sổ”.

Phương pháp học đặc biệt tại trung tâm ESpeed

Theo thống kê của Hội Đồng Anh hiện nay trên thế giới có hơn 1,5 tỷ người nói tiếng Anh trong đó có 54 quốc gia sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thống. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nói tiếng Anh trôi chảy là điều không thể thiếu để trở thành công dân toàn cầu. Tuy vậy, nhiều bạn học sinh, sinh viên Việt Nam hiện nay vẫn còn gặp khó khăn trong việc học ngôn ngữ này!!!

“Ném tiềm qua cửa sổ” vì chưa có phương pháp và môi trường học phù hợp!

“Vấn đề chung của học sinh, sinh viên Việt Nam là họ dùng nhiều thời gian để học ngữ pháp tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh, cú pháp câu, thứ tự từ… mặc dù vậy đứng trước người bản ngữ họ lại giao tiếp một cách không thoải mái, tự tin. Nếu có nói được thì nhiều người đối diện không thể hiểu được từ mà họ muốn nói là gì?.

Việt Nam ngày càng hội nhập, tiếng Anh không những trở thành “miếng cơm manh áo” mà còn là “mạng sống” của mỗi người. Không có tiếng Anh biết đi đâu để tìm việc, khi có được trình độ tiếng Anh nhất định lại không giao tiếp được thì bạn sẽ thất bại trong quá trình tuyển dụng. Họ không cần bạn chia động từ, biết ý nghĩa của thì trong tiếng Anh!!! Họ cần bạn nói trước tiên để họ hiểu và sau là bạn hiểu được khách hàng trong từng lĩnh vực. Giao tiếp tiếng Anh vô cùng quan trọng trong quá trình hợp tác, làm việc.

Nhận thấy tầm quan trọng của tiếng Anh giao tiếp và những vấn đề mà nhiều học sinh, sinh viên đang gặp phải, trung tâm ESpeed đã có sự đột phá trong phương pháp học tiếng Anh giao tiếp.

Tìm hiểu thêm thông tin về Trung tâm Anh ngữ ESpeed: http://espeed.vn/gioi-thieu-ve-espeed/

Các bạn sẽ tập trung sâu hơn và từ và cấu trúc câu tạo ra khả năng giao tiếp thực sự dựa trên khả năng ghi nhớ và kết nối từ bằng phương pháp não bộ của các chuyên gia từ Singapore. Học viên sẽ biết cách kích thích cảm xúc trong quá trình học, không áp lực, stress, ứng dụng các phương pháp học hiệu quả như tối ưu hóa ghi nhớ não bộ trong quá trình học tiếng Anh, học bằng tất cả các giác quan và phản xạ ngôn ngữ tự nhiên.

Trung tâm ESpeed thiết kế đặc biệt hai khóa tiếng Anh giao tiếp dành cho trình độ các bạn học viên để cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Khóa học English For Beginner – level 1000 được thiết kế dành cho người bắt đầu học tiếng Anh, cũng như bổ túc tiếng Anh cho người mất gốc. Khóa học gồm những chủ đề căn bản nhất trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, giúp các bạn học viên quen và tự tin với phát âm chuẩn tiếng Anh, đồng thời nắm chắc ngữ pháp căn bản.

Các bạn học viên đang giới thiệu về Văn Miếu Quốc Tử Giám cho các bạn nước ngoài

Khóa học tiếng Anh giao tiếp phản xạ - Level 2000 là chương trình giao tiếp nhằm vào các trải nghiệm thực tế, đem lại cho học viên cơ hội thực hành tiếng Anh liên tục trong môi trường thực tế vô cùng hiệu quả.

Các bạn có thể tham gia các câu lạc bộ nói tiếng Anh khoảng 1-2 buổi/ tuần. Ví dụ tại CLB ETC của Trung Tâm ESpeed bạn sẽ được tham gia trực tiếp các trải nghiệm tiếng Anh với người nước ngoài. CLB ETC còn giúp học viên tạo phản xạ trong giao tiếp, tăng vốn từ vựng tiếng Anh cũng như kiến thức về văn hóa, con người từ nước ngoài. Tham gia vào ETC, học viên sẽ hóa thân thành tour guide, cùng du lịch, đi ăn, đi chơi với người nước ngoài.

Các khóa học tiếng Anh giao tiếp tại trung tâm ESpeed sẽ tiết kiệm cho bạn một lượng lớn thời gian và tiền bạc đầu tư vào việc học tiếng Anh. Bạn có thể đăng kí trực tiếp hoặc liên hệ qua các cơ sở tại trung tâm ESpeed.

TRƯỜNG ANH NGỮ QUỐC TẾ - TRUNG ESPEED

Head Office: 173 Xuan Thuy, Cau Giay District, Hanoi

Tel: 04.629 36032 (Hanoi) - 08.66812617 (Ho Chi Minh City)

Website: http://espeed.vn.