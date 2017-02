ư luận hai ngày qua, TS Vũ Thu Hương ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng, với quan niệm trẻ cần béo mới khỏe, áp lực cho trẻ ăn càng nhiều càng tốt đè lên vai các giáo viên mầm non.

Đồng thời với thái độ lười biếng, ngại xử lý khi trẻ đi vệ sinh, các giáo viên đã trút giận dữ lên người những đứa trẻ chưa biết nói mỗi khi cảm thấy áp lực.





TS Hương cũng chia sẻ, ngày học mầm non, chính bà cũng đã từng là nạn nhân của bạo hành từ các cô giáo.



“Điều này đã in đậm trong tâm trí mặc dù khi đó tôi còn rất nhỏ. Những vụ việc này cũng được cha mẹ tôi nhắc lại sau này vì nó đã gây ra tổn thương cho cả họ, khi phải chứng kiến con mình đau đớn”- TS Hương nói.



Cũng theo TS Hương, những vụ việc này xảy ra rõ ràng là do việc quản lý giáo dục mầm non của chúng ta quá lỏng lẻo, để lọt vào những giáo viên có chuyên môn quá thấp, thậm chí chưa qua trường lớp mầm non, không có bằng cấp vẫn được vào dạy dỗ, chăm sóc trẻ.



“Theo tôi, không có bất kể lý do gì có thể biện minh hoặc cảm thông cho những người hành hạ người khác dù đó là bất kể ai, huống chi là những cháu nhỏ chưa tự chăm sóc được bản thân”- TS Hương khẳng định.



Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa nhận định, đây là hành vi phản giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo, gây bức xúc dư luận xã hội và gây hoang mang, lo lắng cho các bậc cha mẹ trẻ.

“Chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là việc quản lý, cấp phép hoạt động các nhóm lớp độc lập tư thục”- Thứ trưởng Nghĩa chỉ đạo.



Cô giáo đánh học sinh ở trường mầm non Hoa Phượng, Kon Tum

Theo báo cáo của Bộ Công an, mỗi năm cả nước xảy ra 3.000-4.000 vụ bạo lực trẻ em, trong đó có khoảng 100 trẻ bị giết hại và 1.000 trẻ bị xâm hại tình dục được phát hiện.

Trước đó, dư luận xã hội thực sự “sốc” trước sự việc bảo mẫu đánh, trói, nhét giẻ vào miệng bé 15 tháng tuổi. Ngày 5/10/2016, qua camera của cơ sở nuôi dạy trẻ Sơn Ca thuộc phường Nam Lý, TP. Đồng Hới (Quảng Bình), bố mẹ cháu Cù Hoàng Phi L. (15 tháng tuổi) phát hiện cháu bị các bảo mẫu của cơ sở trên có hành vi bạo hành, và bố mẹ cháu L. đã đến tận nơi cháu L. đang gửi và chứng kiến các bảo mẫu Lê Thị Hoài Linh và Nguyễn Tú Anh có hành vi bạo hành cháu L. như dùng khăn trói hai tay, chân, nhét khăn vào miệng, dùng thìa inox đánh cháu L.Với hành vi trên, Công an TP Đồng Hới đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 bảo mẫu Lê Thị Hoài Linh (22 tuổi) tại Quảng Trị, thường trú ở Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình và Nguyễn Tú Anh (22 tuổi), trú Nông trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình về tội “Hành hạ người khác”.Ngoài ra, một vụ việc khác xảy ra cũng gây “sốc” tương tự khi tối 29/12/2016, trên mạng Internet xuất hiện một video clip dài hơn 2 phút cảnh một nữ giáo viên mặc váy đen, hoa màu vàng liên tục đánh nhiều học sinh mầm non trong một lớp học. Vụ việc được xác định xảy ra tại Trường Mầm non Hoa Phượng, thuộc P.Quang Trung, TP Kon Tum.Người đánh các em học sinh mầm non được xác định là cô Nguyễn Thị Hải Y, giáo viên lớp Bé C dành cho các em học sinh ở độ tuổi từ 3-4 tuổi. Trong Clip cô Y đã dùng tay đánh vào mặt các cháu và sử dụng cây thước màu vàng đánh vào mông, vào chân các cháu, khiến nhiều cháu rất sợ hãi.

Trước đó, anh Trần Minh Hoàng (28 tuổi, phường Phú Hóa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, con gái 4 tuổi vừa nhập học một tuần đã phải rút hồ sơ. Nguyên nhân là bé nói bị cô T đánh vì không ngủ trưa.

Trường bé theo học là mầm non quốc tế Bambi Bình Dương (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một), học phí 2,3 triệu đồng/tháng.

Trong lúc tắm cho con, anh phát hiện chân bé có nhiều vết bầm, đến 2 giờ sáng hôm sau, bé la hét trong lúc ngủ mơ. Khi được bố mẹ hỏi, con nói bị cô giáo đánh: "Do các bạn ngủ trưa mà con không chịu ngủ nên bị cô phạt". Đêm hôm đó, cháu tiếp tục ngủ mơ và la hét. Anh Minh Hoàng cho con đi khám, bác sĩ kết luận bé bị chấn thương phần mềm.

Còn ở Tuyên Quang, hồi tháng 6/2016, một giáo viên trường mầm non Sông Lô đã bạo hành đánh, tát chảy máu mồm và dùng chân đạp gẫy xương đùi một cháu bé.