“Đó là nội dung công văn còn hiện Quận vẫn đang chờ kết quả từ công an. Sau khi có kết quả của công an thì tùy thuộc vào mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỉ luật đúng mức. Hiện nay, chưa có thông tin từ cơ quan điều tra”- bà Tịnh nói.

Nhắc nhở phê bình, hiệu trưởng

Cũng theo bà Tịnh thông tin, ngay sau khi phụ huynh cháu Kiên gửi đơn lên các cấp thì phòng giáo dục đã mời các bên liên quan rồi các thầy cô giáo, nhân viên y tế, nhân viên bảo vệ lên để làm việc.

“Lúc đầu chưa mời công an quận mà mời các thành viên có liên quan chứng kiến vụ việc đến làm việc. Tuy nhiên, hai bên không thống nhất được nguyên nhân gây ra tai nạn nên phòng giáo dục đề nghị UBND Quận và sau đó UBND quận phải đề nghị công an vào cuộc, tiếp đến công an thành phố vào cuộc”.



Trước thông tin. khi trao đổi với báo chí và báo cáo với Phòng Giáo dục Đào tạo, bà hiệu trưởng khẳng định không hề có ô tô chạy vào sân trường vào thời điểm đó, hiệu trưởng đang chỉ đạo chuyên môn ở trên phòng… Sau đó lại nói rằng có ô tô chạy vào sân trường và khả năng chiếc ô tô đó gây tai nạn cho cháu bé. Vậy bà đánh giá thế nào về mức độ trung thực của hiệu trưởng này?

Bà Tịnh cho rằng, bên nhà trường cũng có giải trình là sự việc xảy ra đã 20 ngày nên khi được hỏi đến thì hiệu trưởng không nhớ được ngay. Sau khi có các thông tin thì hiệu trưởng mới nhớ ra sáng hôm đó mình có đi khám bệnh từ lúc 6 giờ 30 sáng và giờ cháu học sinh bị tai nạn thì trở về từ bệnh viện bằng xe taxi, chiếc xe đó đi vào sân trường nhưng lúc xảy ra tai nạn thì hiệu trưởng đã ở trên phòng làm việc, chứ không ngồi trong xe. “Chúng tôi cũng đã nhắc nhở, phê bình cô hiệu trưởng vì đã không nhớ và nói thật sự việc ngay”- bà Tịnh khẳng định.

Còn việc phát phiếu khảo sát học sinh, giáo viên, nhân viên ở nhà trường về vụ tai nạn này thì sao? Bà đánh giá như thế nào về cách xử lý này của hiệu trưởng nhà trường?, bà Tịnh cho rằng “Chúng tôi có làm việc với nhà trường về vấn đề này thì nhà trường báo cáo là việc phát phiếu khảo sát là để thu thập thông tin xem có ai chứng kiến sự việc này không và nó xảy ra như thế nào, chứ không phải muốn để bao che. Hành vi đó là mong muốn tìm ra sự thật”.